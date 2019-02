Flores Nano sobre aportes de Odebrecht: "Dinero lo recibió Cánepa, lo gastó Cánepa"

Síguenos en Facebook

La lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, reconoció haberse reunido con los exfuncionarios de Odebrecht, Jorge Barata y Raymundo Trindade, pero no haber recibido ni pedido aportes para su campaña a la alcaldía de Lima en el 2010.

Ello, mencionó la excandidata Presidencial y la alcaldía de Lima, luego de que el exgerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht, Raymundo Trindade, reveló en Brasil ante los fiscales peruanos que entregó 200 mil dólares para la campaña del PPC al municipio capitalino ese año, tras un supuesto pedido de Flores Nano.

En entrevista con Cuarto Poder, la lideresa del PPC admitió haber dialogado con Barata en su vivienda como mencionó el exfuncionario brasileño ante los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato; sin embargo, dijo que no pidió aportes y que solo conversaron sobre temas de infraestructura nacional y de Lima.

"Me parecería poco elegante invitarlo a comer para hablarle de plata, así que me ratifico en mi posición. No pedí la plata", refirió.

Cánepa

Luego, Lourdes Flores Nano precisó que esos 200 mil dólares ingresaron a su campaña, pero no fueron reportados como donación a las cuentas del PPC. En ese sentido, sostuvo que ese dinero fue gestionado por el abogado Horacio Cánepa.

"En la campaña municipal necesitábamos hacer unas encuestas, el señor Horario Cánepa me dice yo me ocupo. Le digo entonces tú respondes por todo. En efecto así lo hizo, el monto lo pone él, lo pide él, lo recibe él, lo gasta él y no rinde cuentas. Reconozco el error, eso debimos incorporarlo como una donación a las cuentas del PPC. (Como no figuran) no aparecen no ingresan al partido", subrayó.

Posteriormente, refirió que excluye de toda responsabilidad al PPC con respecto a esas aportaciones porque no ingresaron a la cuentas del partido. Incluso, dijo que no conoce a cuánto ascendieron esas donaciones.

"Al PPC no entró ni un centavo, ni yo tampoco los tuve. Administrativamente, esto debió declararse. A la luz de los hechos donante y receptor (Horacio Cánepa fue quien recibió los aportes de Odebrecht)", enfatizó.