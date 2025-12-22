Lucero Nicole Coca Condori, la joven de 23 años cuya empresa obtuvo contratos por más de S/300 millones con el Gobierno Regional de La Libertad dirigido por César Acuña, modificó su perfil de LinkedIn tras una investigación de Panorama que cuestionó su experiencia en el sector construcción. Antes del reportaje se presentaba como estudiante de derecho y ciencias políticas y asistente legal en una notaría, pero después cambió su descripción a “gerente de proyectos en el sector construcción, abogada, gestión de obras y equipos multidisciplinarios, estrategia y desarrollo de negocios”, además de sustituir su fotografía

Al contactar a la Notaría Corina González Barrón, donde según su perfil trabajó como asistente legal, la titular de dicha empresa negó que la joven tuviera un cargo destacado.

“No, ella no trabaja aquí, señor. Hace años, hace 2 años, 3 años trabajó la señorita. Estaba como practicante, cómo lo vuelvo a repetir, estudiante”, reveló ante Panorama.

Contratos millonarios sin experiencia

Según el reportaje, la joven de 23 años creó en 2023 la empresa LC & EC Constructora mientras cursaba el octavo ciclo de derecho en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Pese a su falta de trayectoria, la compañía firmó dos contratos millonarios con el Gobierno Regional de La Libertad: S/121 millones para el Corredor del Norte y S/194 millones para el Hospital de Virú.​​

Tras meses de silencio, Coca Condori respondió los cuestionamientos en torno al caso, vía whatsapp y con asesoría legal pero no pudo mencionar ni una sola empresa donde hubiera trabajado o ocupado alguna posición de gerencia en construcción. Afirmó conocer el sector “desde niña” gracias a su padre y haberse preparado durante cinco años, aunque en los portales de transparencia solo aparecen contratos previos por S/163,000 antes de 2025.​​

Vínculo con César Acuña

La investigación también reveló que el padre de Lucero, el ingeniero Juan Carlos Coca Rojas, se reunió durante más de dos horas con César Acuña Peralta en marzo de 2024, meses antes de que su hija obtuviera los contratos millonarios.

Acerca del tema, el gerente de infraestructura del Gobierno Regional de La Libertad, intentó restarle importancia a las investigaciones señalando que el gobernador atiende a muchas personas

“No creo que sea de esa forma configurarlo bajos de contexto Pero lo que sí le indicó es que nosotros no miramos Quién gana o quién no gana la obra”, respondió el funcionario.