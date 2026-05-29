El exministro Luis Carranza (Economía), representante del plan económico del partido político Fuerza Popular, destaca por su formación profesional tanto en el Perú como en el extranjero, y su labor en puestos públicos claves (ver infografía).

Durante el segundo gobierno de Alan García, Carranza fue ministro de Economía desde julio de 2006 hasta julio de 2008. Luego tuvo en segundo periodo durante todo el año 2009.

Desempeño

El economista Rafael Zacnich, de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), destacó que “Carranza se asocia más a la expansión del Perú a las economías globales, la atracción de inversiones, la apertura comercial, integración con el mundo y el fortalecimiento de los acuerdos comerciales”.

“Hubo entre 7% y 8% de crecimiento promedio anual en su primera gestión. La inversión privada se disparó, hubo aumento de exportaciones ayudado por los precios internacionales”, sostuvo.

Aunque detalló que el contexto internacional económico fue de gran ayuda, precisó que fue la gestión del entonces ministro lo que permitió resultados óptimos, pues “fue muy asertivo con la promoción de inversiones y mantuvo la confianza empresarial que se necesitaba para crecer”.

“Para que uno tenga resultados en exportaciones, minería, inversión y demás tiene que haber inversión previamente. Otro dato también importante es que la pobreza se redujo bastante y que se consolidó la disciplina fiscal”, añadió.

El también economista Carlos Adrianzén tuvo una postura similar y consideró que, “posiblemente, Carranza sea el ministro de Economía con mejores indicadores”.

“Carranza puede mostrar una tasa de crecimiento que redujo la pobreza a alta velocidad, superior al 5% por habitante. Llegó a ser parte de un fenómeno que sacó a nueve millones de peruanos de la pobreza. En términos de la inversión privada, en su gestión hubo una aproximación del 30%”, afirmó.