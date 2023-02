El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, señaló que durante la reunión con la presidenta Dina Boluarte no exigió su renuncia, sin embargo, insistió en el adelanto de elecciones como una solución a la crisis social y política que atraviesa el país.

“Ella tendrá que tomar una decisión. No hemos pedido ni renuncia ni nada, porque queremos el adelanto de elecciones, y creemos que la salida tienen que ser lo más ordenadas y constitucionales, o sea, no podemos hacerlo a la loca tampoco, y eso va a depender de cómo también va decidiendo el Congreso”, declaró en entrevista para Exitosa.

El vocero de la agrupación fujimorista consideró que una decisión de renuncia es “personalísima”. “Nosotros todavía no hemos llegado a una situación en la que pensemos plantearle a la presidenta ya una decisión que creo que es personalísima. Creo que ella debería estar pensando cuál es la decisión que tomará si es que esto no camina”, agregó.

Reiteró que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, decidió no participar como candidata presidencial ante un posible adelanto de elecciones.

“Por decisión propia. A veces escucho que dicen que ella no se puede presentar porque le va a ganar tal persona. Quien prefiere votar por quien sea menos por Keiko ya es un problema psicológico de esa persona, no es la culpa del partido, pero ella no ha decidido presentarse por otros motivos”, precisó.