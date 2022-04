Luis Picón, quien dejó de ser congresista por Alianza para el Progreso (APP), conversó con Correo y explicó que existían muchas presiones de parte de personas que no eran congresistas en su bancada respecto a las votaciones en el Congreso, una de ellas-según dijo- es Richard Acuña.

“No me he dejado llevar por las presiones de Richard Acuña, un hijito de papá y que, por ser hijo del dueño del partido, piensa que puede hacer lo que quiere. Honestamente, no me dejo llevar por intereses personales sino por los nacionales”, sostuvo a este medio el parlamentario.

Al ser consultado sobre presiones que refiere, Picón relató que el hijo de César Acuña quería que voten a favor de la censura del ministro de Salud, Hernán Condori, posición que no compartía.

“En sus redes sociales me cuestionó por votar en contra de la censura al ministro de Salud, pero no dice nada cuando el vocero y otros parlamentarios votaron en contra de la vacancia, el cual Richard Acuña estaba a favor”, dijo.

Asimismo, Picón explicó que su prioridad en el Congreso es el interés nacional y no personal ni partidario. “Yo he renunciado antes, pero luego crean una expulsión sin el debido proceso e irregular. No me han notificado para hacer mis descargos. Eso es una prueba de que las decisiones no se toman como deben ser”, sostuvo.

En otro momento, dijo que Alianza para el Progreso “prácticamente fue parte del gobierno de Pedro Castillo” desde el inicio de su mandato y que conoce muchos hechos que demostrarían sus afirmaciones. Sin embargo, dijo que-por ahora- prefiere no dar detalles de lo que sabe.

