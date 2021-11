El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, señaló que su partido no respalda la designación de Carlos Jaico como nuevo secretario general de Palacio de Gobierno, en reemplazo de Bruno Pacheco, quien viene siendo investigado por el Ministerio Público.

Cabe destacar que Jaico, hasta hace días, fue militante del partido Alianza para el Progreso, que dirige César Acuña, quien también ha negado tener alguna relación con el Poder Ejecutivo.

“APP no avala la designación de Carlos Jaico como secretario general de Palacio, nosotros somos un partido político responsable y que no tiene un cogobierno con el presidente Pedro Castillo”, sostuvo a Correo.

En esa línea, Valdez dijo que su partido ha cuestionado al Gobierno por las pésimas decisiones que ha tomado y porque no “tiene la capacidad de elegir a un buen secretario general en Palacio.

“Desde APP no imaginamos como estarán siendo elegidos los funcionarios en diversos ministerios, sin embargo, eso no significa que no seamos un partido político responsable que practica valores democráticos”, señaló.

Para Valdez, el Ejecutivo debe tener una mejor gobernabilidad con una buena gestión y comunicación a fin de remontar los efectos negativos de la pandemia, asegurar la prestación adecuada de los servicios de salud y educación, además de buscar el crecimiento sostenible de todos los sectores productivos.

