El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, responde a los cuestionamientos contra César Acuña por sus constantes viajes y adelanta dos de los eventuales sucesores del líder en caso que este decidiese no postular a la presidencia.

César Acuña ha sido cuestionado por sus pedidos de permiso, ¿qué responde usted a esas críticas?

Que son críticas injustas porque aquellos que vemos su trabajo día a día nos damos cuenta de que no solamente se dedicada a resolver los problemas de los liberteños, sino que también está consiguiendo grandes resultados (...) y no lo van a desconcentrar de esa vocación de servicio y trabajo a favor de La Libertad.

Son 40 días...

El señor Acuña no va a dejar de atender asuntos importantes que son personales y el hecho de que pida permiso no implica que, por más que esté fuera de la región, no esté en contacto con sus funcionarios.

¿Como la presidencia remota de Dina Boluarte?

No podemos hacer ese tipo de comparaciones porque también es un poco faltar el respeto a una autoridad que está cumpliendo con su trabajo de manera efectiva. Las condiciones por las cuales sale el señor Acuña han seguido su procedimiento regular, ha pedido permiso al Consejo Regional. No se está yendo sin respetar la norma o los procesos y no se está desentendiendo como autoridad.

¿Qué opina del eventualidad de que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, renuncie para postular a la Presidencia?

Siempre hay intereses legítimos y finalmente la responsabilidad recae en el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Los limeños le han dado la confianza y a quien debe explicarle las razones o motivos para tomar una decisión de esta naturaleza es al electorado, que no es APP sino los limeños. Respeto las posiciones que están dentro de la norma y él legítimo interés que tenga la persona de postular o no.

¿César Acuña también tiene legítimo derecho de tentar la presidencia?

Él no ha manifestado voluntad alguna al respecto y yo, hoy, descartaría esa posibilidad. Serán las condiciones, las circunstancias y las necesidades del país las que hagan que él, en algún momento, pueda pensar en esas posibilidades, pero hoy no está en su cabeza, no está en agenda del partido y todavía el tiempo es bastante lejano para eso.

Pero no falta mucho para el 2026 y menos si consideramos la debilidad del gobierno...

Entiendo tu pregunta. Yo creo que tenemos que ser cautos y sobre todo observar el panorama político, los conflictos que están ocurriendo. Hay situaciones que nos están llevando a límites. Yo esperaría que este Gobierno termine en 2026, pero claro, eso no lo sabemos. Los valores y las circunstancias políticas a veces precipitan las cosas...

En el supuesto negado de que no sea César Acuña, ¿quién podría ser el candidato de APP en las presidenciales?

Tenemos a un político joven, con toda la capacidad y la experiencia. Ha sido congresista, es reconocido a nivel de los partidos y es Richard Acuña. Es un valor importante en el partido, pero así como él, tenemos a Lady Camones a quien también valoramos mucho en el partido.

Y usted, ¿no se ve como candidato presidencial?

Yo hoy lo que estoy haciendo en la Alianza para el Progreso es trabajar por su consolidación, en convocar a los líderes más importantes de las regiones del país para ser parte de un proyecto que tenemos nosotros, de ser gobierno en algún momento, pero eso no significa que Luis Valdéz vaya a ser el candidato. Lo digo así de manera muy genuina, es que espero que César Acuña y el partido, en algún momento, tengan la oportunidad de dirigir las riendas del país por su experiencia por su capacidad, por su amor por el país, por su amor por los peruanos y si él, en algún momento, decidiese no postular a la presidencia, yo creo que Richard Acuña podría ser un gran trabajo político y un buen trabajo por el país también

¿Está satisfecho con las respuestas de la presidenta sobre el “caso Rolex”?

A mí, particularmente, no me deja satisfecho, pero tampoco soy partícipe de un adelanto de elecciones. Soy partícipe sí, de que las instituciones respondan conforme a sus deberes constitucionales, que se investiguen en los tiempos que correspondan y si hay algún tipo de situación irregular e ilícita, se castigue.

¿El apoyo de APP y del gobernador Acuña a Dina Boluarte no les va a restar en un proceso electoral?

Creo que sí, lo digo así categóricamente, pero también soy consciente de que si nos basamos en los cálculos políticos, el que más sufriría sería el país y los peruanos. Entonces, hoy no estamos para cálculos, hoy estamos para apoyar al país incluso en esas circunstancias que nos puedan generar algún tipo de pasivo político. Nos guste o no, la presidenta es Dina Boluarte por sucesión presidencial. El intentar terminar con eso de una manera abrupta no es otra cosa que una transgresión, un golpe, una violación a nuestros preceptos democráticos, pero claro está, y lo digo de manera muy clara, simple y contundente, si este Gobierno incurriese en un hecho de corrupción, la posición de APP sería otra, como ya lo hemos demostrado con otros regímenes.