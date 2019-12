Tras una nueva sesión en la Comisión Permanente del Parlamento disuelto, la fujimorista Luz Salgado cuestionó ante la prensa la nueva solicitud de prisión preventiva para Keiko Fujimori que presentó recientemente el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público.

"La prioridad de la Fiscalía es Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Se están yendo políticamente en este caso judicial y no se está midiendo con la misma vara", declaró.

"No pasa ni una semana que sale (de prisión) Keiko Fujimori y ya la están volviendo a poner solamente prisión preventiva para ella. Me parece totalmente injusto y creo que la justicia, los buenos jueces, los buenos fiscales deben dejar de lado la política, sus intereses. ¿Están defendiendo a alguien en particular? Yo creo que aquí en el Perú solo podemos confiar en la justicia divina", agregó.

Los periodistas le recordaron los nuevos elementos que presentaría la Fiscalía luego de las declaraciones de los últimos meses de distintos personajes que confesaron distintos aportes a sus campañas electorales.

“Yo no me voy a meter en más o menos elementos, todo tiene que ser comprobado. Ella nunca se ha negado a la investigación. No me voy a meter en detalles de la investigación”, respondió.