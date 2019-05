Luz Salgado: "Habían manifestado su voluntad de diálogo y vemos que ahora se está removiendo" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La parlamentaria de Fuerza Popular, Luz Salgado, se pronunció sobre la no participación del presidente Martín Vizcarra en la sesión de la Comisión de Constitución, en donde se iba a debatir el conjunto de proyectos de la reforma política.

"No entiendo realmente que es lo que pretende (el presidente Martín Vizcarra", indicó la congresista. "Ellos mismos dijeron que lo que estaba enviado, no estaba escrito sobre piedra y que veían que tenía que tener algunas modificaciones", añadió.

Asimismo explicó que ellos se encuentran viendo la modificación del reglamento con el tema de la inmunidad pero señaló que un Congreso sin inmunidad "no sirve para nada". "Es que tampoco el Congreso puede quedar prácticamente inmovilizado quitándose la inmunidad. Un Congreso sin inmunidad no sirve para nada, no podríamos denunciar, yo ahorita sería denunciada por las palabras que estoy diciendo y me paralizarían en la Corte Suprema", sostuvo.

De igual forma, la legisladora fujimorista indicó que ya se había conversado sobre el tema y que pensó que lo habían entendido las personas involucradas. "Hemos conversado el tema, yo lo hable con el ministro del Solar y pensé que lo habían entendido. Es una lástima que pretendan nuevamente, en base al congreso, presionar a un órgano del Estado y perder voluntad de poder dialogar. Ellos habían manifestado su voluntad de diálogo y vemos que ahora se esta removiendo"

