Los diversos partidos y alianzas políticas tuvieron hasta ayer para presentar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sus listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026.

En tales nóminas, en especial en aquellas que reúnen a postulantes al nuevo Congreso bicameral, destacan exautoridades, figuras mediáticas y, cómo no, investigados por la justicia. Pero también aparecen familiares de prófugos y hasta encarcelados.

Para muestra, un botón. Herminia Chino, madre de la expremier Betssy Chávez, postula al Senado por Podemos Perú, organización política por la que también candidatea Guido Bellido, expremier del golpista Pedro Castillo.

Por su parte, el comandante PNP (r) Raúl Prado Ravines, sindicado por la Fiscalía como presunto cabecilla del “Escuadrón de la Muerte” y hoy bajo prisión preventiva, también busca un escaño en la Cámara Alta, bajo el argumento de que la ley solo impide postular a quienes tienen sentencia firme.

Como en botica

En Libertad Popular, el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, aspira a un lugar en el Senado luego de varios años de actividad gremial.

También hay perfiles conservadores y hasta religiosos. La abogada Beatriz Mejía, vocera del colectivo Con mis Hijos no te Metas, postula al Senado por Fe en el Perú.

Asimismo, Anthony Lastra, pastor evangélico y excolaborador cercano de la presidenta Dina Boluarte, es candidato a diputado por la alianza Unidad Nacional.

Los técnicos no podían faltar. Luis Quispe Candia, de la asociación vial Luz Ámbar, busca ser diputado en el Partido del Buen Gobierno.

Abraham Siles Vallejos, el abogado que en 2024 rechazó integrar la Junta Nacional de Justicia tras la inhabilitación de Aldo Vásquez e Inés Tello, ahora quiere llegar al Senado en el mismo partido.