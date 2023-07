La madre de Sada Goray, Violeta Chong, habló en exclusiva con “Punto Final” y defendió a su hija. Relató el estado emocional de su familiar, actualmente detenida.

“Está triste y devastada, no entiende lo que está pasando. Ella vino a cumplir con la justicia para firmar y de un momento a otro la detienen, viene la prensa y no sabemos cómo fue”, señaló Violeta Chong.

Chong agregó que ella residía en Colombia cuando se enteró del arresto de su hija. Consultada sobre las presuntas mentiras de su hija, la madre la defendió.

“Yo le puedo decir que creo en ella (fiscal Marita Barreto) porque dijo que la va a proteger a mi hija, pero mi hija no es una bebé. Sada ha omitido cosas pero no ha mentido porque no era su responsabilidad decirlos”, agregó.

Chong también dijo que se han tergiversado varias cosas sobre el caso de su hija. Rechazó que Sada Goray haya pagado sobornos a Salatiel Marrufo.

“Ella dice que ha pagado 4 millones y no por techo propio, tampoco para colocar directores, ellos son personas adultas. ¿Por qué le quieren culpar todo a mi hija? No es justo”, finalizó.

Punto Final: Madre de Sara Goray