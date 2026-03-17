El Consejo de Ministros, presidido por Denisse Miralles, se presentará mañana, miércoles 18 de marzo, ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza.

El gabinete deberá remar en contra ya que varias bancadas como Renovación Popular, Avanza País, el Bloque Democrático y la Bancada Socialista han anunciado que no la respaldarán. En tanto, Somos Perú adelantó, ayer, que respaldará al Gabinete. Alianza para el Progreso también se pronunció en el mismo sentido.

Por su parte, Fuerza Popular mantiene su decisión en evaluación, Acción Popular presenta una postura dividida y Honor y Democracia definirá su voto tras escuchar la exposición en el pleno. Las demás bancadas aún no se han pronunciado.

Esperanza

Fuentes del Ejecutivo indicaron a Correo que la premier Miralles aún busca convencer a las bancadas del Congreso para que otorguen la confianza durante la sesión del miércoles.

Esas mismas fuentes indicaron que la jefa del Gabinete Ministerial confía en que las entrevistas que brindó durante la última semana puedan influir en la decisión de algunas bancadas. Sin embargo, sectores mayoritarios del Congreso evaluarían impulsar su reemplazo.

“El Perú no necesita más inestabilidad política, necesita resultados y responsabilidad. Es el momento de demostrar que la democracia se construye con confianza y trabajo conjunto”, manifestó la titular de la PCM, este domingo, en Panorama.

De otro lado, en la víspera el presidente José María Balcázar expresó su confianza en la gestión del Gabinete Miralles.

“Estamos apenas veintitantos días de gobierno, pero estamos trabajando. Yo he dicho, que a los hombres de este gabinete se les reconocerá por los resultados. Nada más queremos eso, que nos reconozcan por los resultados”, dijo durante una ceremonia realizada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno donde presentó 28 ambulancias .

Pedido

Los principales gremios empresariales del país emitieron un comunicado conjunto en el que instaron al Congreso de la República a otorgar el voto de confianza.

Entre las instituciones firmantes figuran la Asociación de Exportadores (ADEX), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la ComexPerú, entre otros.

“Es fundamental que el proceso electoral se desarrolle en un clima de paz, tranquilidad y transparencia, situación que solo se logrará si los señores congresistas actúan a la altura de las circunstancias y otorgan el respectivo voto de confianza al actual gabinete ministerial”, señala el pronunciamiento.