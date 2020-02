Manuel Merino de Lama: “Si quitan la seguridad a los congresistas, se la deben quitar a los ministros”

El virtual legislador y candidato a la Presidencia del Congreso por Acción Popular, Manuel Merino de Lama, lamentó la propuesta del ministro del Interior, Carlos Morán, de retirar la seguridad a los congresistas. Indicó que el Ejecutivo está interviniendo en cuestiones del Parlamento. Para el representante de la lampa, el titular de Interior se enfoca en “temas minúsculos” y asegura que será responsable si algo le sucede a un parlamentario.

Hace días se cambió a cuatro ministros, dos por los cuestionamientos a la reunión entre el Ejecutivo y Odebrecht por el caso Gasoducto Sur Peruano. Sin embargo, el premier Vicente Zeballo dijo que no fue por ese motivo, ¿le cree? El tema de la reunión (del Ejecutivo) con los representantes de Odebrecht se ha estado relacionando con la salida del ministro de Energía y Minas y la de Justicia. Creo que por lo acontecido ha sido así. Además, el exprocurador ad hod del Equipo Especial “Lava Jato” (Jorge Ramírez) ha precisado el rol que han tenido ellos sobre el caso.

¿Y qué van hacer desde el Congreso sobre el tema? Como Parlamento, tendremos la oportunidad de tener al premier Vicente Zeballos ante el Pleno, lo cual es parte del control político. Y serán las bancadas las que realicen las preguntas a fin de que el presidente del Consejo de Ministro las absuelva.

¿Eso será al inicio de la legislatura? Sí, aunque primero debe verse el pedido de confianza del Gabinete. Quizás ahí pueda dar las explicaciones y responder ante el Pleno por las renuncias y la salida del procurador Ramírez.

¿Y cómo evalúa la gestión del premier Zeballos? Hemos visto la emisión de los decretos de urgencia de parte del Ejecutivo. Serán revisados por la Comisión de Constitución, la que verá, de repente, alguna modificación. Hay algunos reclamos respecto al tema laboral, pero creo que después del cierre del Congreso han tenido todas las facilidades para gobernar y no he visto quejas de que se han obstruido sus funciones.

¿Cree que el Ejecutivo pudo hacer una mejor gestión? Lo que preocupa es la baja ejecución presupuestal. Es algo que no ha sido superado. El Gobierno tiene que articular mejor con los gobiernos regionales para agilizar ejecución de obras. Además, (resolver) la inseguridad ciudadana, que es una de las principales preocupaciones de la población.

El ministro del Interior, Carlos Morán, ha señalado que el Gobierno emitirá un Decreto Supremo para que los nuevos congresistas ya no cuenten con seguridad policial, ¿qué le parece? Nos preocupa este anuncio, pues el ministro (Morán) está interfiriendo en una disposición del Congreso, que se encuentra amparada en el artículo 98 de la Constitución. Esta señala que el presidente de la República está obligado a poner a disposición del Parlamento a los efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas que se le demanden.

¿Considera inconstitucional esa medida? Creo que la distribución de esos efectivos corresponde al Congreso y no al ministro del Interior. Ante la coyuntura, la crisis política por la que atraviesa nuestro país, cuando no hay un Parlamento instalado, nos llama la atención que los ministros estén enfocados en temas tan minúsculos como estos. Además, la Ley Orgánica de la Policía establece que es su función dar seguridad, entre otros, a los congresistas y ministros; ello en concordancia con lo establecido en la Constitución. Un Decreto Supremo no puede modificar la normativa.

Morán ha señalado que solo quitará seguridad a los congresistas y los ministros la van a mantener, así como funcionarios de alto nivel del Gobierno. Si la propuesta del Ejecutivo es quitarle la seguridad a los congresistas y dejar solo a los miembros de la Mesa Directiva (del Congreso), yo me supongo -y tiene que ser así- que si le quita a los congresistas, le debería quitar a los ministros. Aunque, repito, no se puede modificar una ley así nomás, y sobre todo, siendo (Ley) Orgánica.

¿Y de no quitarse la seguridad a los ministros? No tendría sentido esa propuesta. Si fuera así, el ministro Morán asumirá la responsabilidad si algo le sucede a un congresista. El problema no es tanto la seguridad que pueda tener un legislador en Lima, sino los que son de provincia y van a zonas inhóspitas, algunas de frontera, con sicariato y delincuencia común. Creo que eso debe evaluarse de acuerdo a los propios índices del Ministerio del Interior.

¿Considera que esa propuesta es un error político de Morán? El día que lo citemos al Congreso deberá justificar (su propuesta). Se necesitan policías en las calles, estamos totalmente de acuerdo.

¿No cree que debieron consultar a los nuevos congresistas? Definitivamente, yo creo que hay una falta de comunicación o no sé cuál será el propósito de hacer este anuncio. El presidente (Martín Vizcarra), según la última reunión que sostuvimos, dijo que no va a emitir ningún decreto hasta que no asuma el nuevo Congreso. Si va a emitir uno, con qué justificación lo hace. Habría que escucharlo, nuevamente.

¿La propuesta de quitarle la seguridad a los congresistas perjudica que le otorguen la confianza al Gabinete de Zeballos? Creo que son temas diferentes. La confianza al Gabinete no tiene nada que ver con la seguridad de los congresistas.

Muchos consideran que este Congreso será oficialista y hasta “vizcarrista”, ¿será así? Creo que la gente adelanta criterios innecesarios, porque lo que está buscando Acción Popular es un acuerdo de gobernabilidad, que necesita el país para un mejor desarrollo y mayor estabilidad económica. Si eso significa ser “vizcarrista” o el nombre que quieran poner, no tiene asidero. Este Congreso busca lo mejor para el país con miras al 2021. Con el Congreso anterior se ha tenido desprestigio y necesitamos reposicionar al Parlamento. Por eso buscamos una agenda de gobernabilidad con los diversos grupos políticos.

¿Significa que dejarán de lado el control político y la fiscalización? ¿Qué harán ante casos de corrupción? Con este Congreso, habrá equilibrio de poderes y eso significa que vamos a fiscalizar. Y si el Gobierno tiene problemas con la fiscalización, tendrá que expresarlo. El hecho de apoyar a la gobernabilidad no significa que, si existen contubernios o problemas de corrupción en la función del Ejecutivo, no hagamos nada.

¿Y cuáles serán los primeros temas, a su juicio, que deben verse en el primer Pleno del Parlamento? Hay dos temas que, de acuerdo a las bancadas, deberían verse inmediatamente. Uno es la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que ha quedado en un cuarto intermedio o un pedido de reconsideración. El propio Tribunal Constitucional ha dicho que el procedimiento no se culminó. Otro es la renuncia de la señora Mercedes Aráoz a la Vicepresidencia de la República, cargo que sí es renunciable.

¿Acción Popular ya definió qué bancada los acompañará en la tercera Vicepresidencia? , ¿Habrá una cuarta Vicepresidencia? No se ha conversado la opción de tener una Vicepresidencia más. Acción Popular no ha planteado eso, quizás otras agrupaciones tengan esa intención. Nosotros hemos conversado con el Partido Morado y Podemos para tener una agenda en común, más allá de que participen o no en la Mesa Directiva.

Entiendo que APP tendría la primera Vicepresidencia, y la segunda, Somos Perú, ¿cuándo definirán la tercera? ¿Será el Partido Morado o Podemos? Esta semana definiremos cuál de los dos partidos irán como candidatos a la Mesa Directiva. Nos falta sostener una última reunión con lo morados. Se suspendió la del último viernes. Te puedo decir que se está avanzando con una agenda única.

¿Y qué requisitos debe tener una bancada para que integre la Mesa Directiva con Acción Popular? Primero, que tenga un programa de acuerdo a las propuestas que estamos haciendo, como sacar adelante las reformas política, electoral y judicial. Tiene que haber unidad, no solo es juntarse para ir a la Mesa Directiva. Nosotros queremos gobernabilidad.

¿Una posible gestión suya en la Presidencia del Congreso investigará los contratos que se han realizando en la Comisión Permanente, a cargo de Pedro Olaechea? Como es normal, una nueva gestión tiene que realizar una auditoría. Se revisarán las posibles irregularidades que haya, así como acuerdos de Mesa Directiva sobre bonos, porque hay denuncias al respecto. Se van a tomar las acciones pertinentes con las entidades que correspondan.