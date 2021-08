Manuel Rodríguez Cuadros, exministro de Relaciones Exteriores, descartó la posibilidad de reemplazar al canciller Héctor Béjar, quien ha sido cuestionado por señalar que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente, han sido entrenados para espiar por la CIA”.

“He venido por una cuestión importante (...) sobre el ofrecimiento para ser canciller sería algo extraordinariamente importante y no es así”, sostuvo a su salida de Palacio de Gobierno, tras reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo.

Consultado sobre qué conversó con el jefe de estado, Rodríguez Cuadro que son temas que no puede señalar porque “no tienen ninguna connotación de importancia nacional ni política”.

“No obedecen a los acontecimientos que están sucediendo en el país. No lo puede decir porque no me corresponde hacerlo”, declaró a la prensa.

Luego, declaró que está a favor de la libertad de expresión y que respeta el trabajo que realiza la prensa en el país.

MIRA AQUÍ: Comisión de Constitución afirma que dará prioridad a reforma electoral antes de comicios regionales y municipales del 2022

Cabe destacar que el Consejo Directivo del Congreso de la República evaluará hoy aprobar que se agende la moción de interpelación en contra del canciller Héctor Béjar, a fin de que sea invitado este jueves a la sesión plenaria.

VIDEO RECOMENDADO: