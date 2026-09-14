El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que el ingreso del Perú al Escudo de las Américas no está condicionado por compromisos sobre inversiones ni implica entregar soberanía a Estados Unidos. Durante una entrevista en Cuarto Poder, explicó que las conversaciones con el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio estuvieron centradas en seguridad, tecnología, ciberseguridad y cooperación para enfrentar al crimen organizado.

“En la conversación siempre se ha hablado de seguridad, siempre se ha hablado de tecnología, siempre se ha hablado de ciberseguridad y del apoyo con el conocimiento y la tecnología para poder hacer que los pueblos latinoamericanos vivan en paz y vivan en seguridad”, explicó.

Cooperación contra el crimen organizado

El Escudo de las Américas contempla la participación de 15 países para coordinar acciones frente a organizaciones criminales que operan en distintos territorios. Vinelli explicó que esta cooperación permite compartir información y capacidades entre las instituciones de seguridad de los países participantes.

Como ejemplo, mencionó la reciente captura del líder de Los Pulpos en Bolivia, cuyo operativo contó con la participación de las Policía de Perú y Bolivia. Según explicó, la ubicación del presunto integrante de la organización también fue posible con información proporcionada por el FBI.

Respecto al alcance de la iniciativa, Vinelli descartó que la participación peruana implique transferir competencias o soberanía a Estados Unidos. El ministro sostuvo que la cooperación busca fortalecer la respuesta conjunta frente a organizaciones criminales transnacionales.

“No implica ceder nuestra soberanía a Estados Unidos ni a ninguna otra nación. Es una oportunidad para poder enfrentar el crimen organizado”, sostuvo Vinelli.