El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, descartó que el Ejecutivo vaya a presentar un nuevo pedido de facultades legislativas con un alcance reducido a seguridad y atención del Fenómeno del Niño. Durante una entrevista en Cuarto Poder, el funcionario sostuvo que la solicitud ya fue presentada ante el Congreso y que corresponde a la Cámara de Diputados evaluar cuáles de los 66 puntos propuestos serán aprobados.

La posición del Gobierno se conoce luego de que distintas bancadas plantearan que el Ejecutivo reformule su solicitud y priorice las medidas vinculadas con la lucha contra la criminalidad y la prevención ante el Fenómeno del Niño. Al respecto, Vinelli señaló que el Ejecutivo continuará buscando acuerdos con los parlamentarios, pero mantendrá como base el documento que ya fue remitido al Legislativo.

“Nosotros ya presentamos el pedido, lo hicimos en 30 días y ahora está en manos de los diputados analizar y evaluar los 66 pedidos y ellos van a decidir si son 66, si son 65, 64 o son 50 los que se van a aprobar”, afirmó.

El titular del Midagri cuestionó que el trámite de la delegación de facultades tenga que reiniciarse ante eventuales cambios en el contenido de la propuesta. En ese sentido, sostuvo que el país requiere que el Congreso avance con la evaluación del pedido que ya se encuentra en sus manos.

“Lo que no podemos hacer, esto no es un juego, el país no está para juegos en el sentido de decir, ‘Oye, preséntalo de nuevo’”, señaló.

Defiende contenido de la solicitud

Vinelli explicó que el Ejecutivo identificó más de 500 asuntos que requieren atención, pero decidió concentrar el pedido de facultades en 66 medidas. Entre ellas se encuentran acciones para enfrentar la criminalidad, atender el Fenómeno del Niño y simplificar y modernizar el Estado.

“En el país hay muchas urgencias, hay muchos temas importantes. Efectivamente, pero sin embargo hay más de 500 puntos que son importantes y nosotros hemos seleccionado 66”, indicó.

El ministro sostuvo que estas propuestas responden a cambios que el Gobierno considera necesarios para ejecutar sus políticas durante los próximos años.

“66 que tienen que ver con combatir la alta criminalidad, con atender el fenómeno del Niño y con simplificar y modernizar el Estado”, precisó.

Como ejemplo, Vinelli explicó que el Ejecutivo busca modificar el sistema de atención de emergencias para que el Gobierno Central pueda intervenir desde el primer día cuando las autoridades regionales o locales sean sobrepasadas. Según señaló, esta modificación requiere cambiar la legislación vigente para permitir una respuesta más rápida ante estos eventos.

“Nosotros queremos ser el Ejecutivo, Gobierno Central, el que atienda al día 1 la emergencia. Pero para eso se tiene que cambiar una ley del sistema de atención de emergencias”, sostuvo.