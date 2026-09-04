La Fiscalía Anticorrupción solicitó cuatro años de pena privativa de la libertad contra el actual ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, por hechos vinculados con su desempeño en Agro Rural. El requerimiento plantea como imputación principal el presunto delito de colusión simple y, de manera alternativa, negociación incompatible.

Los hechos investigados corresponden al periodo comprendido entre 2015 y 2016, cuando Vinelli ejercía funciones en Agro Rural. La acusación fiscal será revisada por el Poder Judicial durante la etapa de control de acusación.

Fiscalía plantea sanciones adicionales

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicitó que Vinelli sea inhabilitado para ejercer cargos públicos durante tres años y ocho meses. El requerimiento también contempla el pago de S/20.000 como reparación civil por los hechos que se le atribuyen.

La Fiscalía presentó estas solicitudes como parte de su acusación por las presuntas irregularidades ocurridas durante el periodo investigado. La imputación alternativa por negociación incompatible será considerada en caso de que no prospere la acusación por colusión simple.

El pedido fiscal todavía no representa una condena contra el actual titular del Midagri. Durante el control de acusación, el órgano jurisdiccional deberá revisar los cargos formulados y los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público.