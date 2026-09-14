El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, rechazó el pedido de la Fiscalía Anticorrupción de cuatro años de prisión en su contra. La solicitud corresponde a una investigación por presunta colusión relacionada con su gestión en Agro Rural. Durante una entrevista en Cuarto Poder, el funcionario cuestionó la hipótesis del Ministerio Público y sostuvo que presentará ante el Poder Judicial los elementos necesarios para responder por los hechos atribuidos.

Uno de los puntos por los que fue consultado estuvo relacionado con las empresas mencionadas por la Fiscalía en la investigación. Vinelli negó haber tenido reuniones, conversaciones o comunicaciones con representantes de las compañías vinculadas al caso y sostuvo que no existe evidencia de una relación entre ellos.

“No me he reunido, ni he conversado, ni he hablado por teléfono, ni tengo un mensaje de WhatsApp, ni tengo una foto con ningún representante de las dos empresas que la Fiscalía señala”, afirmó.

El titular del Midagri también fue consultado directamente sobre las decisiones adoptadas durante su paso por Agro Rural que forman parte de la investigación. Frente a la posibilidad de que haya ampliado el plazo de ejecución de una obra pese a una recomendación para resolver el contrato, sostuvo que su defensa responderá con documentación ante la instancia judicial correspondiente.

El funcionario evitó adelantar detalles de la estrategia legal y señaló que la persona encargada de su defensa penal presentará los documentos necesarios cuando corresponda. Asimismo, indicó que acudirá ante las autoridades para responder por las decisiones que tomó durante el periodo investigado.

“Yo rechazo tajantemente la hipótesis de la Fiscalía”, manifestó.

Vinelli señaló que continúa concentrado en sus funciones como ministro y en las acciones frente al Fenómeno del Niño, mientras su defensa atiende el proceso judicial. Según explicó, cuenta con un especialista en derecho penal para revisar los casos relacionados con su gestión anterior.

“Yo estoy concentrado en la atención de esos dos encargos y sí, tengo una persona especialista en derecho penal que está viendo específicamente esos procesos”, expresó.

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Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli: Rechazo la hipótesis de la Fiscalía. No me reuní con ningún representante de las empresas que señala la Fiscalía. Soy respetuoso y acudiré cuando me citen. La presidenta me encargó ver el Fenómeno El… pic.twitter.com/IKTIKnilLt — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) September 14, 2026

¿Qué sostiene la Fiscalía?

El caso corresponde al periodo 2015-2016, cuando Vinelli se desempeñaba en Agro Rural. Según la acusación fiscal, habría favorecido a un consorcio al ampliar el plazo de ejecución de un proyecto de mejoramiento de un canal de irrigación, pese a una recomendación para resolver el contrato.

Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción solicitó cuatro años de prisión por presunta colusión simple y, de manera alternativa, planteó una imputación por negociación incompatible. El requerimiento también contempla tres años y ocho meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y S/20.000 de reparación civil.