Con un aparente discurso de defensa, la congresista María Agüero (Perú Libre) cuestionó las razones del porqué se le califica de terrorista a Víctor Polay Campos, el sentenciado en doble instancia por ser cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Todo empezó la mañana de ayer, cuando la legisladora fue consultada por la prensa si estaba a favor, o no, de la polémica decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de admitir la demanda de Polay contra el Estado peruano, por supuesta injusticia en su juzgamiento.

“¿Qué es lo que hizo Polay concretamente, por qué le dicen terrorista? ¿Por qué? (sic) A ver, entonces el terrorismo que viene del Estado cuando ya, así, ahorita, es real”, fueron sus primeras expresiones, con el objeto de eludir la interrogante.

Antecedentes. Esta no es la primera vez que Agüero entra en estas polémicas. En julio pasado pidió que no se le diga camarada a Florabel Vargas, alías “Vilma”, pues aún no se comprueba que sea terrorrista.

“Cuando se pruebe, que termine donde debe de terminar un terrorista. Mientras sea presunta, cómo van a mancillar el nombre”, dijo.