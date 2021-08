La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, respondió sobre los cuestionamientos a integrantes del Gabinete Ministerial, entre ellos el primer ministro Guido Bellido, investigado por delito de terrorismo y apología del terrorismo, a pocos días de su presentación ante el Congreso para pedir el voto de confianza.

Según contó Alva, en la última sesión del Acuerdo Nacional, encabezada por el presidente Pedro Castillo y el primer ministro, este último suscribió “un compromiso por la gobernabilidad” ante ella.

“Fue producto de una conversación que estábamos teniendo en el momento, fue un acto espontáneo. Sí, es un compromiso por la gobernabilidad (...) un compromiso del premier con la presidenta del Congreso. Creo que en este momento debe quedar en reserva, pero podremos conocerlo tal vez en algún momento si fuera necesario”, reveló en entrevista a “Perú21″.

Consultada si le pediría al presidente Castillo o al primer ministro que, en estos días que todavía distan para la presentación del gabinete, evalúen la recomposición del gabinete, Alva respondió que sí porque es una demanda de la población.

“Creo que sí. Una encuesta de IEP señala que el 79% de los peruanos quiere el cambio de gabinete. Nunca he visto una cifra tan alta. Hay un 52% que quiere un cambio parcial y un 27% que quiere un cambio total. Si tanto el presidente Castillo dice que hay que gobernar con el pueblo y para el pueblo y que va a ser un gobierno que siempre va a escuchar al pueblo, entonces es momento de escuchar al pueblo, ¿no? Un 79% no quiere a este gabinete como está, por algo será”, consideró.

Agregó que si el pueblo lo está pidiendo, (el presidente) debería “leer estas encuestas, leer al pueblo, leer a la calle, como él mismo dice, porque al final el gabinete lo pone el presidente”.

Alva consideró muy preocupante, por ejemplo, el caso del ministro de Trabajo Íber Maraví, presuntamente vinculado con el Conare-Movadef, organismo de fachada de Sendero Luminoso.

“Es muy preocupante lo que está pasando y me da mucha pena porque he trabajado en los últimos cinco años allí y para mí sigue siendo mi ministerio, conozco mucho a los profesionales y a los técnicos que están allí. Me apena que esté con estas sombras y estos temas que le afectan”, lamentó.

Puertas abiertas al diálogo

Respecto a la hipótesis de un sector, en el sentido de que un gabinete cuestionado es parte de una estrategia del Ejecutivo para que el Congreso le niegue la confianza para finalmente cerrarlo, Alva respondió que efectivamente para muchas personas es un “gabinete de guerra, de enfrentamiento”.

“Nosotros, desde el Congreso, siempre hemos manifestado que queremos tener las puertas abiertas al diálogo con el Ejecutivo permanentemente por la gobernabilidad. Desde el Congreso, lo que corresponde a todos los congresistas, y a mí como presidenta, es defender el fuero parlamentario, la institución y sobre todo la democracia”, afirmó.

Sobre el trabajo parlamentario señaló que se va a plantear una agenda legislativa en base a las propuestas que tenga cada bancada parlamentaria y de todas ellas se hará una agenda común. Luego, añadió, se conversará con el Poder Ejecutivo para tener su agenda y así buscar consensos y hacer una agenda país.

Subrayó que se priorizará el tema de la reforma política, principalmente en dos puntos: la cuestión de confianza y la vacancia presidencial, temas que ya están por verse en las próximas semanas.

En el caso del Banco Central de Reserva (BCR), recordó que al Parlamento le corresponde elegir a tres miembros del directorio del BCR, un tema que todavía no han visto, pero consideró que lo más importante ahora es que el presidente Castillo ratifique a Julio Velarde como presidente del BCR para dar “tranquilidad y estabilidad al país por su trayectoria”.

“Creo que el Perú no está en estos momentos para tener esta falta de gestos, y lo que queremos es atraer inversión privada y dar estabilidad a los inversionistas y calma a la población. Si suben el dólar y los precios, es por esta inestabilidad y falta de confianza en el gobierno”, puntualizó.

Alva reiteró que este será un Congreso dialogante, que respete y haga respetar la Constitución y el Reglamento del Congreso, con una oposición constructiva. “Vamos a defender el equilibrio de poderes, la institucionalidad del Congreso, a trabajar y dejar trabajar (…). Lo que tenemos que hacer siempre es respetar la Constitución; si alguien no quiere respetarla, no será el Congreso”, acotó.

