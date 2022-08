La expresidenta del Congreso María del Carmen Alva (Acción Popular) se pronunció sobre la renuncia de Aníbal Torres a la presidencia del Consejo de Ministros y calificó a “felupidinis” a quienes está voceados para asumir este cargo.

“¿Quién podría ser el nuevo primer ministro? Los felpudinis, los que me han nombrado, son los que lo defienden y defienden lo indefendible”, declaró para la prensa luego de que se mencionara la posibilidad de que asumieran el puesto de primer ministro Alejandro Salas, Félix Chero o Betssy Chávez.

En ese sentido, la parlamentaria indicó que este lugar debe ser asumido por una persona que no estuviese en el gabinete actual y que sea alguien concertador e independiente.

“Debería ser una persona que no estuviera ahora en el gabinete. Tal vez más concertador, más independiente. Yo creo que eso es lo que debería hacer por el bien de él. No tener una persona que le diga ‘chi cheñol’ y que no pasa nada acá y que todo está perfecto”, sostuvo.

Alva Prieto también enfatizó en que el presidente de la República, Pedro Castillo, debería “contagiarse” de la decisión tomada por Torres Vásquez y también renunciar al cargo.

“El presidente (Pedro Castillo) debería contagiarse y también renunciar, ya que su premier renunció, yo creo que el presidente debería de renunciar. Ojalá que siga su ejemplo”, manifestó.

Declaraciones de María del Carmen Alva

Renuncia de Aníbal Torres

Este miércoles 3 de agosto, Aníbal Torres envió una carta al presidente Castillo, donde puso su cargo a disposición.

“Aprovecho de esta oportunidad para agradecerle por la confianza depositada en mi persona, primero como ministro de Justicia, y luego como premier”, se lee en el documento.

El renunciante primer ministro dijo que se retira del cargo después de haber servido, conjuntamente con el jefe de Estado, a “nuestra patria, especialmente al pueblo más postergado y olvidado”.

“Hoy me toca regresar a las aulas universitarias junto a mis alumnos y alumnas, y retomar lo que más extrañaba: la investigación jurídica”, añadió.

