La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), aseguró que la Junta de Portavoces evaluará y se pronunciará sobre el reclamo por parte de los gremios de periodistas para que se permita el ingreso de la prensa a las instalaciones del Poder Legislativo.

“Yo ya les he dicho, he anunciado el 3 de mayo que se está acondicionando la sala. Va a haber una Junta de Portavoces para ver ese tema porque sí he recibido muchas opiniones sobre ese tema”, señaló antes de ingresar al Parlamento.

Alva se pronunció así ante las protestas de varios representantes de gremios de periodistas que esta mañana exigieron que se permita el ingreso de los hombres y mujeres de prensa al hemiciclo y los pasillos del Legislativo como era antes de la pandemia del COVID-19.

María del Carmen Alva aseguró que la Junta de Portavoces decidirá sobre el ingreso de los periodistas al Congreso. (Canal N)

En sus declaraciones, la titular del Congreso se refirió a su anuncio de que se habilitaría una Sala de Cronistas Parlamentarios que, luego de dos años cerrada, requería “algunas mejoras”.

“Vamos a hacer un acuerdo de la Junta de Portavoces y se verá el tema”, agregó escuetamente la parlamentaria, para luego reclamar a la prensa.

“Por si acaso, recién estoy llegando, así que no informen mal”, aseveró antes de retirarse sin responder preguntas.

Esto ocurrió luego de la protesta de varios gremios como el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), cuyo presidente, Augusto Álvarez Rodrich, señaló que la prensa tiene el derecho y el deber de informar sobre lo que ocurre en el Congreso.

“Esto no es un pedido, es una demanda, la prensa tiene el derecho y el deber de informar todo el proceso. Nadie mejor que el congresista Montoya que explicó por qué no quiere que la prensa entre, porque lo que quieren es el resultado final y no el proceso, eso es lo que el Congreso quiere impedir, están afectando la transparencia”, señaló.