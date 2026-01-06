Este martes, la abogada María Teresa Cabrera juramentó como nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La ceremonia marca el inicio de su gestión al frente del máximo organismo de designación y control de jueces y fiscales en el país.

“Agradezco a mis colegas por esta oportunidad de poder seguir aplicando mis conocimientos y experiencia de más de 30 años en la administración pública. En un contexto complejo debido a la crisis reputacional que afecta a diversas instituciones públicas, entre ellas las vinculadas al sistema de justicia, así como la corrupción y seguridad ciudadana”, expresó durante su discurso.

Durante la ceremonia se hicieron presentes algunas autoridades, entre ellas el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Aladino, el primer ministro Ernesto Álvarez y la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, el presidente del Congreso Fernando Rospigliosi y el extitular de la JNJ, Gino Ríos.

Altas autoridades del Estado asistieron a juramentación de María Teresa Cabrera, respaldando el inicio de su gestión.

Trayectoria

Doctora en Derecho y magíster en Derecho Penal por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Federico Villareal. Posee máster europeo en Dirección de la Gestión Pública (UNIR-España), especializaciones en Sistema Acusatorio (Colombia) y Gestión Pública (Universidad del Pacífico).​

Cuenta con más de 25 años ininterrumpidos como jueza en el Poder Judicial, habiendo resuelto casos emblemáticos. Como congresista (2020-2021) ocupó la Tercera Vicepresidencia del Congreso, integró Mesa Directiva, Comisión Permanente y lideró la Oficina de Cooperación Internacional ante el PNUD.