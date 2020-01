Marianella Ledesma: “Desde el TC no se pueden avasallar las competencias del PJ”

La doctora Marianella Ledesma Narváez, presidenta del Tribunal Constitucional, sostiene que la Constitución fija los límites del poder del TC como una entidad determinante para el equilibrio de poderes. “Yo no creo que el TC sea la cuarta instancia”, dice en esta conversación.

Si el Poder Judicial, hipotéticamente, acordara este jueves acoger el nuevo pedido de prisión contra Keiko Fujimori ¿sería un cuestionamiento a la decisión del TC que la liberó?

No, no lo creo. Cada pedido acoge diferentes variables, argumentos. Imagino que la Fiscalía debe haber incorporado nuevos elementos. Es una nueva discusión. Habrá que leer los argumentos que sustentan una decisión.

Algunos juristas señalan que el TC se ha erigido indebidamente en la verdadera Corte Suprema. ¿Es el TC en la práctica la Corte Suprema real del país?

Bueno… ha tocado un punto central y álgido que separa la mirada de los propios jueces del Tribunal Constitucional. ¿Hasta dónde debe llegar el poder de los jueces del TC en el control de la labor de los jueces ordinarios del Poder Judicial? Gran pregunta. Unos defienden la tesis de que en aras de tutelar las garantías constitucionales vulneradas se puede ingresar inclusive hasta el fondo de la decisión. Hay otra posición que considera que las atribuciones para ejercer estas labores le corresponden al PJ. Y lo que se debe hacer desde el TC es controlar y dejar que los jueces corrijan la situación y den la decisión que corresponde. Entonces, hay una posición bastante intervencionista y otra que se limita al control, respetando las atribuciones del fuero del Poder PJ. En el caso Keiko Fujimori ha ganado la posición intervencionista. Mire, yo no creo que el TC sea una cuarta intancia. Y desde el TC no se puede avasallar las competencias que corresponden constitucionalmente al Poder Judicial.

¿El Congreso próximo debería priorizar el nombramiento de los seis integrantes del TC cuyos mandatos están vencido?

Yo pienso que sí. Debería determinar cuál debe ser el modo de elegir a los jueces, si debe ser por invitación o de un modo abierto, que cualquier ciudadano con las condiciones para desempeñar ese cargo pueda postular. El nuevo Congreso también debe determinar con una reforma constitucional que los nuevos jueces del TC, y del Poder Judicial, tengan plazos mayores a cinco años. El Congreso podría fijarlos en siete años o nueve, lo que crea conveniente. Cinco es muy reducido para afirmar una línea jurisprudencial.

Se ha conocido información sobre los viajes al exterior del doctor Espinosa-Saldaña con un gasto oneroso de 10 mil dólares en llamadas telefónicas. ¿Esto se va a investigar?

Oficialmente no se ha comunicado nada al pleno. No hay una versión oficial, no lo sé. Pero sí sería saludable que se comunique al pleno.

¿Hay abusos en el otorgamiento de las prisiones preventivas?

Se tendría que mirar en cada caso concreto. Yo criticaría los plazos. Considero que deberían ser más reducidos, no 36 meses. Ahí sí hay que ajustar los plazos, que sean más cortos.

¿Por qué se opuso a que conste en actas una relación suya con Hinostroza?

Yo informé a la Comisión Especial de la JNJ que conocí a Hinostroza hace 18 años cuando yo dictaba un curso de maestría en la San Martín. Yo estuve de acuerdo cuando el doctor Wálter Gutiérrez planteó que eso debería figurar en un acta pero propuse que también figure la relación de (los actos de) todos los miembros, y no quisieron.

Perfil

Marianella Ledesma

Presidenta del tribunal Constituconal.

Ejercicio por dos décadas como juez supernumeraria en la Corte Superior de Justicia de Lima. Doctora en derecho y profesora universitaria en diversas universidades.