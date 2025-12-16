El precandidato a la Presidencia por Salvemos al Perú, Mariano González, renunció oficialmente tanto a su militancia en la agrupación como a su candidatura al Senado en las elecciones generales de 2026.

A través de una carta dirigida a Guillermo Suárez Flores, presidente de Salvemos al Perú, explicó su decisión, señalando que se debió a “acuerdos políticos que no se cumplieron por parte de la presidencia y de la secretaría general del partido”, así como “hechos de suma gravedad”.

“La última semana se conoció públicamente de una reunión sostenida entre un precandidato presidencial y un miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Al respecto, el partido ni el JNE han iniciado investigación o realizado manifestación alguna, por el contrario, hay un preocupante silencio”, señaló.

González también señaló que, en los últimos días, “se ha conocido que una persona allegada al mismo miembro del JNE que participó en la referida reunión estaría gestionando ante la dirigencia del partido la participación de personas vinculadas a un partido proscrito por orden judicial de la Corte Suprema de la República”.

Debido a esta situación, el exministro del Interior pidió a Suárez Flores que gestione su renuncia ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones.

El pasado sábado, el partido Salvemos al Perú eligió a su candidato presidencial para las elecciones del próximo año. Antonio Ortiz Villano resultó ganador frente al exministro Mariano González tras un lanzamiento de moneda al aire.

El sorteo se llevó a cabo en el local de la Asociación Civil Transparencia, en Jesús María, luego de que ambos precandidatos empataran en las elecciones primarias realizadas bajo la modalidad de delegados.