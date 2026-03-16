El candidato presidencial Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, realizó una intensa gira por la provincia de Santo Tomás en Cusco donde recibió un respaldo masivo de la población local. Durante el encuentro, el líder político anunció planes concretos para atender las necesidades históricas de salud de la comunidad mediante la construcción de un hospital moderno y equipado.

Vizcarra recorrió múltiples localidades de la región sureña, donde los ciudadanos le manifestaron apoyo entusiasta en cada parada programada. El candidato valoró profundamente esta conexión directa con el electorado andino durante su agenda de campaña.

Vizcarra expresó gratitud sincera por la calidez del recibimiento popular en todo su itinerario cusqueño. Según el postulante, este respaldo ciudadano genera una responsabilidad mayor para transformar las condiciones de vida en comunidades marginadas.

El líder político abordó la problemática educativa que enfrentan los jóvenes de la zona durante su intervención pública. Vizcarra destacó las carencias estructurales que impiden el desarrollo normal de los estudiantes locales.

El exmandatario cuestionó la persistencia de infraestructuras escolares sin servicios básicos en la era digital actual. Según su análisis, esta situación resulta inaceptable para el progreso educativo del siglo XXI.

“No es posible que en pleno siglo XXI nuestros estudiantes no reciban una educación digna porque sus colegios no tienen agua ni luz. Eso tiene que cambiar”, enfatizó Vizcarra.

Finalmente, el candidato presidencial dirigió algunas críticas a Dina Boluarte por su manejo de las manifestaciones contra su gestión en territorio cusqueño. Vizcarra sostuvo que la exmandataria deberá enfrentar procesos judiciales por las vidas perdidas durante aquellos episodios de tensión.

“Aquí está el partido Perú Primero que lo primero que va a hacer es meter en el juicio a Dina Boluarte por asesina y por haber mancillado el honor de una presidenta”, expresó frente al público.

El político reiteró su compromiso con la investigación exhaustiva de los hechos violentos ocurridos en la región. Según Vizcarra, solo la verdad completa permitirá justicia para las víctimas y sus familias afectadas.​