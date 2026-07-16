Quien fue la primera vicepresidenta de Ollanta Humala, Marisol Espinoza, cuestionó la solicitud presentada por el mandatario José Balcázar para acceder a una pensión vitalicia y otros beneficios reservados a exjefes de Estado.

“Creo que es un pedido inadecuado en este tramo final de transición hacia un nuevo gobierno”, afirmó en Canal N.

Espinoza sostuvo que la norma contempla a solo expresidentes por voto popular y recordó que el Congreso rechazó pedidos similares de Francisco Sagasti y Manuel Merino.

“La ley es clara (...) no le corresponde”, sentenció.