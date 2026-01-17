Este sábado, Marisol Pérez Tello arrancó su campaña presidencial aprobada por el Jurado Nacional de Elecciones, declarando de inmediato su postura sobre la controvertida reunión no registrada de José Jerí con un empresario chino en un chifa de San Borja.

“Para mí, el chifa y Sarratea son lo mismo. Un presidente debe hacer pública su agenda”, afirmó la exministra en Canal N.

La candidata presidencial cuestionó directamente la transparencia del actual mandatario, argumentando que cualquier reunión oficial debe formar parte de la agenda pública para evitar sospechas de negociaciones ocultas. La declaración se produce tras el escándalo mediático que reveló al presidente Jerí en un encuentro privado nocturno con el empresario chino Zhihua Yang, cuya identidad y motivos generaron amplio debate nacional.

Propuestas en materia de seguridad

En otro momento, la candidata de Primero la Gente anunció su plan inmediato contra la impunidad, empezando por derogar las leyes que benefician al crimen organizado, reformar el Código Penal y Procesal Penal, e implementar unidades de flagrancia en penales regionales desde el primer día de gobierno.

“Vamos a derogar las leyes pro crímen organizado. Con un proyecto de ley para su derogatoria... Vamos implementar unidades de flagrancia en los penales que están en las capitales de región por lo pronto”, detalló la aspirante a la presidencia.

Coalición con liderazgos sociales

Primero la Gente ha consolidado 12 acuerdos con organizaciones sociales sobre seguridad, economía, descentralización y anticorrupción, destacando el respaldo del Frente Social liderado por Rudecindo Vega y el SUTEP. La candidata anunció que presentará listas completas al Congreso, Senado y Parlamento Andino, con énfasis en liderazgos regionales.

Pérez Tello remarcó que recorrerá el país por tercera vez en 80 días, priorizando regiones sobre Lima y apostando por “una democracia con resultados concretos, sin agendas ocultas”, en clara referencia a su diferenciación con el actual gobierno.