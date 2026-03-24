La candidata presidencial de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, presentó este lunes un enfoque transversal para mejorar la salud infantil durante el bloque de pregunta ciudadana del debate presidencial 2026. Su respuesta fue dirigida a una ciudadana que cuestionó el funcionamiento de la atención médica en el primer año de vida y el acceso a controles oportunos de desarrollo psicomotor y salud infantil.

Pregunta ciudadana

La consulta surgió cuando una ciudadana recordó que el primer año de vida es fundamental para evitar retrasos en el desarrollo de los niños. La participante, señaló que, en la práctica, muchas familias enfrentan dificultades para acceder a controles regulares de salud materno‑infantil y para recibir atención oportuna en el sistema público. En ese contexto, preguntó qué medidas se implementarían para fortalecer la atención desde el nacimiento y asegurar el seguimiento durante los primeros años de vida.

La respuesta de Marisol Pérez Tello

Pérez Tello comenzó insistiendo en que la salud infantil no puede depender de la buena voluntad de los gobiernos de turno, sino de una política de Estado sostenida en el tiempo. En ese sentido, planteó la necesidad de dotar de recursos estructurales a los centros de salud y a los equipos de atención primaria, para que puedan ofrecer un seguimiento continuo a las familias.

“La primera atención debe ser desde el propio hogar, acompañando a las madres, padres y familias extensas, para que entiendan cómo estimular el desarrollo de sus hijos”, indicó la exministra de Justicia.

Asimismo, añadió que se debe fortalecer la educación sobre desarrollo infantil temprano y la prevención de daños, para que los padres identifiquen a tiempo posibles señales de alerta.

En otro tramo de su intervención, refirió que la salud pública requiere un sistema de referencia y contrarrefencia ágil, que conecte a los centros más pequeños con hospitales de mayor nivel.

“No puede ser que el bebé llegue tarde a un especialista solo por burocracia o falta de transporte. Se deben articular los servicios para que el recorrido sea continuo desde el nacimiento hasta la primera infancia”, explicó.

La candidata también mencionó el uso de nuevas tecnologías para hacer seguimiento a distancia, sin reemplazar la atención presencial. Subrayó que la comunicación entre pediatras, obstetras, nutricionistas y trabajadores sociales debe ser fluida, y propuso la creación de un registro digital de salud infantil que acompañe al niño durante sus primeros años de vida, con controles periódicos programados de forma automática.