La coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), Marita Barreto, se pronunció este miércoles tras la la resolución de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público que la suspendió en el cargo por seis meses, debido a una investigación preliminar en su contra.

A través del pronunciamiento, Barreto cuestionó que dicha decisión, con la que se le inicia un procedimiento disciplinario, solo se sustentó con información del programa ‘Contracorriente’. Además, señaló que no solicitaron su descargo previo.

Asimismo, la magistrada afirma que apelará esta decisión y recurrira a todas las instancias pertinentes para defender su verdad.

“La suscrita apelará esta decisión y defenderé mi verdad en todas las instancias pertinentes, pues considero que esta medida es arbitraria y desproporcional. Me quedo con la conciencia tranquila de haber actuado siempre conforme a la Ley y la Constitución”, manifestó.

“Los hechos imputados no se condicen con la medida desproporcionada de apartarme del Eficcop, pues no existe ningún riesgo para la investigación de la ANC mi permanencia a cargo del Equipo Especial, máxime, si también ya se ha aperturado por los mismos hechos, un proceso penal ante la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, investigaciones a las que me he allanado contribuyendo al esclarecimiento de los hechos conforme a ley”, agregó.

También añade que esta medida solo contribuye desestabilizar el trabajo del Eficcop en casos graves de corrupción que están a su cargo. Además, que las denuncias están basadas en mentiras que solo quieren desprestigiarla.

