Martha Chávez: “No hay que confundir errores con corrupción”

Síguenos en Facebook

La excongresista y candidata por el número 1 de Fuerza Popular en Lima, Martha Chávez, dijo que no se puede confundir la transparencia y los errores con actos de corrupción, durante su discurso en el marco de Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2019.

“¿Que no fueron los empresarios y no fuimos los políticos transparentes? ¿Que no nos equivocamos? De seguro que sí, pero no hay que confundir errores o falta de transparencia con corrupción, esa pura y dura que le ha costado al Perú en los últimos 15 años más de 15 mil millones de dólares en sobrecostos en obras públicas”, indicó la exlegisladora.

Martha Chávez dio estas declaraciones un día después que la presidenta de la Confiep, María Isabel Leon, hiciera un llamado a los empresarios en contra de actos de corrupción en el marco de las declaraciones que hicieron Dionisio Romero Paoletti (presidente de Credicorp Ltc.) y otros representantes de varias firmas nacionales ante el equipo especial Lava Jato.

“Tengo tres millones seiscientos cincuenta mil razones para pedirles a estos empresarios que han hecho las cosas de manera irregular que den un paso al costado [...] Corrupción nunca más, caiga quien caiga. Justicia para todos por igual, pero sin excesos”, dijo León durante su discurso en la víspera.

Martha Chávez usó términos similares que lo de la titular de la Confiep pero para cuestionar al Gobierno y al presidente Martín Vizcarra indicando que no se debe “traicionar” los intereses del Perú.

“Solo para referirme al presente y no a 8 años atrás, voy a parafrasear a mi admirada y lamentablemente ausente presidenta de Confiep para decir, teniendo en cuenta Chaglla Odebrecht y a Tía María, que yo, que Fuerza Popular, tiene 524 millones de razones y más de 2 mil millones de razones para pedir al gobierno del señor Vizcarra y sus aliados políticos, ideológicos y mediáticos que no traicionen los intereses de los peruanos y pongan en peligro su bienestar”, dijo la candidata congresal.

Martha Chávez también aprovechó su discurso para indicar que el Poder Ejecutivo es el que tiene la iniciativa de gasto, iniciativa legislativa y la capacidad de gestión, mientras que el Congreso funciona con menos del 5% del presupuesto general de la República. Además, agradeció a los emprendedores peruanos que “apuestan por las reformas estructurales que se hicieron en los años 90 y lo siguen haciendo”.

“En época de decisión, por mantener o no el sistema o modelos políticos, económico y social se jugaron a su modo por él, asumiendo el riesgo -hoy muy claro- de la incomprensión y quizá hasta de la persecución ideológica y política disfrazada de administración de justicia”, reclamó.