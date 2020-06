La congresista Martha Chávez (Fuerza Popular) aseguró este martes que de proceder el acuerdo del Consejo Directivo del Parlamento que deriva a las comisiones ordinarias la revisión de los decretos de urgencia emitidos durante el interregno parlamentario, pedirá su retiro de la Comisión de Constitución.

La legisladora consideró que la Comisión de Constitución se está “dejando arrastrar” por el Consejo Directivo del Parlamento al no observar dicho acuerdo y propuso desactivar dicho grupo de trabajo porque su función no tendría sentido.

“Yo no me quiero prestar y simplemente le digo, hoy mismo voy a pedir a mi bancada que me retire de la Comisión de Constitución”, sostuvo durante su participación en el debate.

“Si la propia Comisión de Constitución se va a dejar arrastrar a lo que decida algún asesor de la presidencia del Congreso, no tiene sentido nuestro trabajo aquí. A mí no me gusta, soy muy trabajadora, soy muy lectora, soy muy responsable, pero no me gusta que me tomen el pelo señor presidente, yo propongo que entonces se desactive la Comisión de Constitución, me parece una vergüenza, por no llamarlo otra cosa”, señaló.

Chávez cuestionó la indicación que dio el Consejo Directivo y sugirió que el presidente Martín Vizcarra influyó en la misma. Advirtió que con esta decisión "el Congreso está renunciando a su naturaleza".

“Me llama la atención que la presidencia del Congreso, la Mesa Directiva, y habría que investigar a visa de qué se dejan llevar y cometer estos atropellos. Esto es lo que le interesa al señor [Martín] Vizcarra, para esto han ido algunos conspicuos representantes de bancadas a reunirse con ellos simplemente de visita”, manifestó.

“Me parece que este Congreso está renunciando a su naturaleza, a su potestad, parece que se ha venido a demoler por dentro este Parlamento”, remarcó.