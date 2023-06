La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) lamentó que muchas personas en las calles agredan a los parlamentarios en sus regiones y consideró que los ataques contra su colega Edwin Martínez Talavera (Acción Popular) son ocasionados por un grupo de personas que buscan desestabilizar al país.

Y es que, el último domingo, el legislador acciopopulista fue víctima de una agresión pública cuando un grupo de violentos ciudadanos mostraron su oposición a su presencia en una ceremonia en Apipa y le lanzaron tierra, piedras y botellas.

“Es una pena que haya gente que no nos quiere en la calle, no pretendemos que todos nos quieran porque hay gente que no comprende la situación o el trabajo que uno realiza en el Parlamento”, señaló la fujimorista a la prensa en el Parlamento.

En esa línea, señaló que siente pena por lo sucedido con Martínez y dijo que su agresión demuestra una forma antidemocrática y una actitud que linda con los cosas del pasado totalmente repudiables.

“Creo que ningún ciudadano debería hacer eso, las conductas de odio deberían controlarse, hay que aprender a controlarse, cuando uno discrepa con alguien debería ser con palabras no con ofensas”, manifestó.

A juicio de Moyano, lo que buscan ese “grupo de manifestantes” es generar ambientes inestables y hostiles contra cualquiera congresista a raíz de la construcción de narrativas falsas que se han creado contra la democracia.

