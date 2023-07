Tras la presentación de la primera y segunda lista para la presidencia del Congreso, la congresista Martha Moyano, de Fuerza Popular, y su colega Jorge Montoya, de Renovación Popular, dieron sus opiniones sobre las candidaturas.

En el caso de Martha Moyano, respaldó que Waldemar Cerrón de Perú Libre integre la lista para la Mesa Directiva en la que participa también el fujimorismo.

“Prefiero esta mesa como está conformada (con Perú Libre) a tener de presidente del Congreso a un caviar o a un niño, punto. No entro en más debate”, dijo a RPP.

La parlamentaria dio esta declaración en alusión a la segunda lista, encabezada por Luis Aragón, de Acción Popular, también investigado en la fiscalía por el caso ‘Los Niños’.

“Nosotros lo que estamos haciendo es no permitir que ningún niño o ningún caviar esté en la mesa, ni siquiera dirigiéndola... (Sobre el fujicerronismo) Nos van a decir de todo pero hay que entender cómo se maneja el tema político. No quiere decir que hay una alianza, que somos amiguitos, de ninguna manera se baja la guardia”, sentenció.

Jorge Montoya

El congresista Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, criticó la inclusión de Waldemar Cerrón (Perú Libre) en la primera lista. “A los ‘matemáticos’ que dicen que con sus cálculos numéricos van a salvar la democracia, se están equivocando, porque en la lista han puesto a alguien que no cree en la democracia. Esas situaciones nadie las comprende en nuestra bancada, pero suceden. No vamos a permitir que la inestabilidad llegue”, dijo.

“Si creemos en la democracia tenemos que respetar los principios, no los afanes de poder. Los afanes de poder sin principios no sirven para nada. Vamos a ver y analizar esto con calma y tranquilidad. Tengan la confianza que vamos a defender la democracia en todo momento y no vamos a permitir que caigan en manos del comunismo”, agregó.

Primera lista

Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País: Alejandro Soto (presidencia), Hernando Guerra García (primera vicepresidencia), Waldemar Cerrón (segunda vicepresidencia) y Rosselli Amuruz (tercera vicepresidencia).

Segunda lista

Acción Popular, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Bloque Magisterial y Perú Bicentenario: Luis Aragón (presidencia), Edgar Reymundo Mercado (primera vicepresidencia), Paul Gutiérrez (segunda vicepresidencia) y Elías Varas (tercera vicepresidencia).