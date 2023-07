De mal en peor. El Gobierno de Dina Boluarte parece empecinado en insistir en sus errores cuando se trata de la designación de altos funcionarios.

Y es que luego de destituir, finalmente, a Rosa Gutiérrez de la presidencia ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), no tuvieron mejor idea que nombrar a César Oswaldo Linares Aguilar en el cargo, un médico que destaca más por el número de sus denuncias penales que por sus logros.

PERFIL

El nombre de Linares se escuchaba por las redacciones desde el viernes por la noche y ya se conocían sus antecedentes.

El doctor fue denunciado penalmente en cuatro oportunidades ante la Fiscalía: En el 2016 el delito de lesiones leves (suspendido), en el 2019 por lesiones culposas (con sentencia), en el 2021 por colusión simple (en audiencia) y en 2022 por homicidio culposo (con archivo preliminar).

Sin embargo, su nombró apareció en medios de comunicación años atrás. En 2014, los trabajadores del Hospital Honorio Delgado Espinoza no estaban de acuerdo con su nombramiento como subdirector e incluso hicieron un plantón.

El personal lamentó que se haya nombrado a una persona que fue sancionada por irregularidades que cometió para ser destacado en la institución de salud Corahuasi, en Arequipa.

Por otro lado, el nuevo presidente de EsSalud aparece como afiliado de Perú Libre (PL) desde el 3 de enero de 2022, según informe del Registro de Organizaciones Políticas.

Ante la lluvia de críticas por su militancia, el partido del lápiz emitió un pronunciamiento en el que descartó que el nombramiento de Linares corresponda a una negociación en el Ejecutivo y el partido.

“Nuestro partido deslinda totalmente con la designación del mencionado funcionario cuya militancia corresponde a una inscripción oportunista como la que usualmente ocurre en coyunturas electorales”, reza el comunicado.

PL adelantó que lo expulsará de la militancia de sus filas.

VOCES

Tras el nombramiento de Linares, el Colegio Médico del Perú (CMP) mostró su disconformidad a través de su decano Raúl Urquizo.

“Otra vez, todo el gremio médico, los trabajadores de salud, con justa razón, van a pedir su destitución debido a esos antecedentes que nos han llegado desde ayer, cuando ya se rumoreaba (su designación)”, afirmó.

En diálogo con RPP, Urquizo dijo que quien dirija la seguridad social del Perú debe ser un médico probo, sin antecedentes y con liderazgo.

El congresista Edgar Tello (Bloque Magisterial) consideró que la presidenta Boluarte debería evaluar el nombramiento y corregirlo.

“Al parecer se comete lo mismo porque lo importante es poner una persona que no esté cuestionada, que no tenga antecedentes, no sé qué está haciendo el Ejecutivo”, indicó.

Mientras que el ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, dijo que el ministro de Trabajo, Fernando Varela, será el que debe explicar por qué razones designó a Linares. Sin embargo, desde su punto de vista se debe tener mucho cuidado al hablar de denuncias presentadas contra una persona que trabaja en la administración pública.

“A veces las plantea gente que no está de acuerdo con lo que hace uno y hay denuncias de eso”, afirmó.

Por otro lado, tras la destitución de Gutiérrez, quien calificó de “especulación” la información que adelantaban los medios el viernes, el equipo anticorrupción que nombró renunció.

Por ejemplo, la exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero anunció su salida por redes sociales.

“El cambio en la presidencia ejecutiva no garantiza cumplimiento idóneo e independiente de los servicios a prestarse en la detección de irregularidades”, escribió en Twitter.

Mientras que el excontralor Fuad Khory anunció que no seguiriía en el equipo porque el nuevo titular tiene una serie de denuncias.

DESCARGOS

Ayer por la noche, César Linares, nuevo presidente de EsSalud, dijo sentirse indignado por las acusaciones en su contra.

“Tres de las denuncias están archivadas y una sigue en la Fiscalía hace nueve años. No tengo ninguna sanción disciplinaria”, afirmó.

En diálogo con canal N, el médico intentó desvirtuar las denuncias en su contra. Por ejemplo, sobre la acusación de colusión contó que “habían acusaciones mal intencionadas” de que el ecógrafo que se compraría en un hospital que él dirigía, estaba sobrevalorado.

Además, Linares precisó que antes de asumir el cargo el ministro Varela le consultó si tenía alguna sentencia judicial, denuncias policiales, entre otros.

“Yo le digo que no, porque no tengo ni siquiera una denuncia en la comisaría”, dijo.

Sin embargo, aclaró que luego de que los medios difundieran las denuncias penales en su contra, el titular de Trabajo se comunicó con él para aclarar la situación.

Por ese motivo, Linares adelantó que su abogado viajará de Arequipa a Lima para presentar hoy la documentación que sustente su inocencia y que no ha cometido delitos.

Sobre su afiliación a PL dijo estar “ingratamente sorprendido” porque él no ha tenido vida política ni ha solicitado una inscripción.

En la misma línea, aseguró que ya está elaborando su carta de desafiliación.