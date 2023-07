César Linares, nuevo presidente de EsSalud, se mostró sorprendido al ver que su nombre aparece registrado como militante del partido político Perú Libre.

Consultado sobre esto, en una entrevista para Canal N, Linares señaló que fue “una sorpresa total” para él aparecer registrado como militante de Perú Libre: “Me sorprendió ingratamente”.

Reiteró que no es miembro de Perú Libre, pese a que aparece hace 10 años afiliado a dicha agrupación. Dijo desconocer el por qué su nombre está inscrito en ese partido.

“Jamás he tenido vida política. Nunca he pertenecido a un partido, entonces es algo que me sorprendió cuando me informaron y yo mismo a primera hora estaré presentando una carta solicitando mi desafiliación a esa agrupación. No conozco a sus líderes ni a sus congresistas”, expresó.

