Cambio Democrático-Juntos por el Perú, a iniciativa de la congresista Ruth Luque, presentó un proyecto de ley que reconoce e incorpora a los licenciados en educación como personal del sector salud.

Se trata de los educadores con especialidad en el tratamiento y rehabilitación de problemas asociados al lenguaje y comunicación, como personal del sector salud.

La parlamentaria explicó que el sector salud existen profesores que se han ido especializando en la atención de problemas del aprendizaje, educación especial en retardo mental y educación especial en disturbios de la comunicación, quienes son considerados como promotores sociales.

“Y esta consideración hace que ellos no accedan y no sean reconocidos como otros profesionales de salud y ahí tenemos un problema”, señaló Luque en diálogo con Agencia Andina.

Refirió que la Ley 23536, Ley que regula el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud, establece quiénes son los profesionales de la salud y concretamente señala al médico cirujano, el cirujano dentista, el químico farmacéutico, el enfermero, el obstetra.

También considera al médico veterinario (únicamente los que laboren en el campo asistencial de la salud pública), el biólogo, sicólogo, nutricionista, ingeniero sanitario y asistenta social.

En ese marco, dijo, los educadores con especialidad en problemas de aprendizaje y que realizan terapias de rehabilitación, especialmente a niños y niñas, y que además son parte de un equipo multidisciplinario de profesionales de salud no son considerados parte de este sector.

Luque mencionó que los licenciados en educación realizan terapias del lenguaje, es decir tienen un papel en la rehabilitación y recuperación de un paciente, lo cual es parte de la salud pública.

“Ellos no reciben los beneficios que tienen otros profesionales de la salud y la mayoría están en CAS percibiendo una remuneración menor. No reciben alimentación y estar como promotores no les permite hacer carrera. Mi propuesta busca visibilizar a este tipo de profesionales”, remarcó