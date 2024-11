El Poder Judicial realizó una audiencia para evaluar la variación de las medidas que se le impuso a Martín Vizcarra, quien es investigado por el delito de cohecho.

El fiscal Osias Castañeda señaló que debe mantenerse la prohibición de ausentarse de la localidad que resida sin previa autorización judicial contra el expresidente, al argumentar que existe peligro procesal de fuga.

El exmandatario dijo que el Ministerio Público evidencia actitudes en su contra tras presentar pedidos para realizar viajes con fines político, según mencionó durante la audiencia.

“La Fiscalía, en este caso, siempre muestra una animadversión para con mi persona cuando he solicitado pedidos de viaje. Este tipo de decisiones tan arbitrarias yo vengo sufriendo en la parte emocional, familiar, lo propio en el tema político. Yo soy político. Yo soy ahorita el líder de un partido político que figura en las encuestas en los primeros lugares, pero contra la realidad, me dicen que no puedo viajar porque no soy político”, sostuvo.

Ubaldo Callo, titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, anunció que hará llegar su decisión a las partes involucradas.

El exjefe de Estado es investigado por presuntamente haber recibido sobornos a cambio de la ejecución de proyectos cuando era gobernador regional de Moquegua.