El presidente Martín Vizcarra aclaró ayer la controvertida propuesta para eliminar la seguridad policial a los congresistas lanzada por el ministro del Interior, Carlos Morán, a quien prácticamente dejó sin piso.

El fin de semana, el titular del Mininter dijo que esta medida se oficializaría a través de un Decreto de Urgencia (DU), sin embargo, el Mandatario lo corrigió ayer asegurando que solo es una propuesta que será evaluada en marzo junto al nuevo Congreso.

“No se ha definido eso (de quitarles la seguridad), es una propuesta que se hace. La idea es mejorar la seguridad ciudadana a nivel nacional, y para eso la Policía requiere más efectivos”, expresó durante la supervisión del canal de riego de Mochumí en la región norteña de Lambayeque.

El jefe de Estado dejó abierta la posibilidad para que el mecanismo también se aplique a los ministros y a las distintas autoridades, pero para ello, agregó, se requiere del esfuerzo de todos.

Diálogo

Según lo manifestado por Vizcarra, este sería un tema que aún no ha tenido el voto consensuado en el Ejecutivo, pues requiere ser analizado con la representación nacional. Por la noche, negó que se emitieran mensajes “confusos” desde el Ejecutivo, sino que “ha faltado complementar información para que se entienda” la eventual disposición.

“Lo que coordinamos previamente y fue motivo de varias reuniones previas, es incorporar alrededor de 5 mil policías y para eso vamos a reducir también la seguridad del Presidente, de ministros y de altas autoridades. Tenemos nosotros que reducir (la seguridad) para brindar mejor y mayor servicio a la comunidad”, manifestó el jefe de Estado en RPP.

Asimismo, Vizcarra afirmó que se dialogará con el nuevo Parlamento acerca del planteamiento del titular del Interior, a fin de que se regule la protección policial sin poner en peligro la integridad de los legisladores.

Fue tajante

El último sábado, Morán fue enfático en anunciar que los policías que custodian a los legisladores pasarán a cuidar las calles y combatirán la inseguridad ciudadana. “Quiero anunciar que estamos proponiendo, vía un Decreto Supremo, regularizar la situación de seguridad de todos los funcionarios del Estado (...) los congresistas ya no van a tener seguridad”, manifestó.

Desatino

El extitular del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, consideró como “positivo” que el presidente Vizcarra se refiera al anunció del ministro Morán como “una propuesta” y no como una decisión tomada por el Ejecutivo. No obstante, precisó que el tema en cuestión, que habría sido discutido con el Mandatario, debe ser abordado de manera conjunta con “los afectados”, es decir, con el Congreso, y no solo “en casa”, a nivel del gabinete ministerial.“Me parece lo más adecuado conversar, más aún si se trata de otro Poder del Estado. Era evidente que fue un error político. (...) Ahí lo traicionó más a Morán su proactividad policial que su capacidad política”, dijo a Correo.También sostuvo que sería poco conveniente un eventual cambio de ministro a estas alturas.“Con cada cambio se va devaluando el cargo (...) ¿Qué ganamos con otro ministro? ¿Van a llamar a otro general en retiro a que aprenda a ser político?”, señaló.Por su parte, el exministro Remigio Hernani sostuvo que el anuncio de Morán responde a “un psicosocial” del Gobierno para “distraer” la mira de la polémica reunión entre el Ejecutivo y representantes de Odebrecht.“Morán no se da cuenta de que el número de policías (que retiren de los congresistas) va a ser ínfimo, nada significativo”, precisó.“El fondo es distraer a la opinión pública”, recalcó para luego manifestar que Morán “debió renunciar hace tiempo” ante los pocos resultados de su sector frente a la inseguridad ciudadana.

Por otro lado, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés dijo que con esta versión el jefe de Estado le ha quitado autoridad a Carlos Morán.

“Le está quitando el piso al ministro, le está restando autoridad y (Morán) va a tener que tomar una decisión con respecto a sus declaraciones, porque me parece claramente una llamada de atención”, indicó a Correo.

Explicó que con esas palabras, Vizcarra le está diciendo -a Morán- de manera directa: “aquello que tu has propuesto, no es una decisión, sino que es simplemente una propuesta”.

Asimismo, señaló que si el titular del Mininter expresó días atrás que los congresistas se iban a quedar sin seguridad, no es algo que lo diga sin antes conversarlo o consultarlo con el jefe de Estado. “Es una salida que está diciendo el Presidente ante el error que cometió el ministro al no informar que esta sugiriendo algo que era inconstitucional”, anotó Valdés.

Finalmente, consideró que Morán ha cometido una serie de errores lo que, a su juicio, daría cuenta de “una gran incapacidad técnica” en el Ministerio y que pese a ello Martín Vizcarra “parece” darle el respaldo demostrando una situación de comodidad.

Globo de ensayo

El excongresista Edmundo del Águila (AP) señaló que es poco probable que el ministro del Interior, Carlos Morán, no haya conversado inicialmente con el presidente Martín Vizcarra acerca de eliminar el resguardo policial de los congresistas. Consideró que la calificación de “propuesta” demuestra que el “globo de ensayo no resultó” a favor del Poder Ejecutivo.