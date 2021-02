El jefe del programa de ensayos clínicos de las vacunas Sinopharm en nuestro país, Germán Málaga, fue recibido en Palacio de Gobierno el 1 de octubre del 2020 por el expresidente Martín Vizcarra un día antes de que el ahora candidato al Congreso fuese inoculado con el fármaco como parte de las pruebas en voluntarios, informó El Comercio.

Según el registro de Palacio de Gobierno consultado por mencionado medio, la visita se dio a las 17:04 horas y el motivo fue una “reunión de trabajo”.

Al respecto, Germán Málaga dijo a El Comercio que lamenta que “estos temas se mezclen con lo político”. Además señaló que como médico debe mantener confidencialidad. “Lo que puedo decir es que eso corresponde a un acto médico, ante el que debo tener confidencialidad... si la otra parte rompió esa confidencialidad”, dijo.

Cuando le preguntaron si fue él mismo quien le ofreció ser voluntario a Martín Vizcarra, respondió que no recordaba. “La verdad no lo recuerdo...en esa época le ofrecía a todas las personas con las que conversaba...conversé con él en las ceremonias de inauguración en Cayetano y San Marcos, pero no lo recuerdo”, explicó.

Martín Vizcarra, el candidato al Congreso de Somos Perú por Lima Metropolitana, aseveró hoy que fue voluntario de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm en octubre del 2020, cuando todavía era presidente de la República, como parte de los exámenes de la fase 3 que se realizaron en el Perú el año pasado.

“Finalmente tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Confirmo que fue el 2 de octubre (del 2020)”, señaló en una conferencia de prensa desde Tacna.

El candidato al Parlamento señaló que no reveló la información porque los 12 mil voluntarios de Sinopharm tienen que mantener la reserva por tratarse de una “fase experimental”.

“El premier (Walter Martos) me dijo que no le recomiendo, es muy riesgoso, ¿por qué tiene que asumir un riesgo que están asumiendo 12 mil peruanos?”, dijo, antes de confirmar que sí había recibido una dosis de los ensayos de Sinopharm.

