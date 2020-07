Martín Vizcarra se disculpa con Celia Capira, quien corrió tras él: “No me di cuenta” (VIDEO)

El presidente de la república, Martín Vizcarra, se disculpó con Celia Capira, la mujer que corrió tras él, entre lágrimas y gritos por la situación de su esposo, ahora fallecido, el último domingo 19 de julio en Arequipa.

“Me hice la promesa de poner todo mi esfuerzo de escuchar a la gente, no me alcanza todo el tiempo para escuchar a todos los que quisiera, no me alcanza, pero pongo todo mi esfuerzo y les consta que cuando viajo a todas las regiones del país, trato de escuchar a la gente. Quizá no alcanzo a escuchar a todos, como no escuché el domingo a la señora Celia, que recién en las imágenes vi que quería hablar conmigo”, expresó el mandatario.

“No me di cuenta, ante el caos y tumulto, cómo no escucharla si es para de mi forma de ser y que infundo en este Gobierno. Es lamentable, incluso, que el esposo de la señora Celia haya fallecido, le doy el pésame y le pido realmente sinceras disculpas por no haberla escuchado”, agregó.

Asimismo, Martín Vizcarra dijo que estaba a disposición de Celia Capira, así como de otras personas que perdieron a sus familiares a causa del coronavirus.

“Estamos a su disposición como de todas las personas, quienes han perdido a un ser querido para atender. Hemos dicho que nos duele como propia la muerte de todas las personas que han sufrido el COVID-19″, indicó.

Conferencia completa de Martín Vizcarra





