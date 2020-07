Tras enterarse de la muerte de su esposo Adolfo Mamani Tacuri (57) a causa del COVID-19, Celia Capira, la mujer que se hizo conocida por perseguir al presidente Martín Vizcarra pidiendo apoyo para salvarlo, rompió en llanto y culpó al Gobierno por la falta de atención en los hospitales.

“Mi esposo me dicen que acaba de fallecer, pero en la mañana yo le he traído desayuno. La señorita me dijo que estaba estable. (...) Aquí lo han matado, lo han matado, él estaba bien. El médico sale diciendo que hace media hora ha fallecido, pero yo he estado preguntando aquí”, expresó desconsolada Capira.

Celia Capira llora la muerte de su esposa y culpa al gobierno por la falta de atención en los hospitales. Celia no puede comprender como en la mañana su esposo se encontraba estable y horas después de manera repentina dejó de existir. pic.twitter.com/H5zQlChTSy — Manifiesto Perú (@Manifiesto_Peru) July 22, 2020

“El gobierno, todos han tomado represalia contra mí y contra mi esposo. Ellos lo han matado, él estaba bien, nos dijeron que estaba estable. Por qué hacen eso con mi esposo, qué hago yo ahora con mis hijos, cómo les digo que ya no está su papá”, agregó la mujer arequipeña.

Asimismo, Celia Capira arremetió contra las autoridades por la falta de medicamentos y equipos en los hospitales de Arequipa.

“¿Por qué el señor Martín Vizcarra no hace nada por nosotros? ¿Por qué son así? Ustedes se llevan toda la plata, no invierten en nuestros hospitales, no hay medicamentos, no hay nada”, manifestó Capira tras enterarse de la muerte de su esposo.

