Esposo de Celia Capira falleció por COVID-19 en hospital de Arequipa

“Lo han matado, me han mentido”, dijo llorando Celia Capira luego de que le confirmaran la muerte de su esposo Adolfo Mamani Tacuri (57), quien enfermó con COVID-19 y que desde hace varios días era atendido en el hospital Honorio Delgado Espinoza. La madre de familia se hizo conocida hace unos días por perseguir al presidente Martín Vizcarra pidiendo apoyo para salvarlo.

“Mi esposo ha fallecido dios mío, todos me han mentido, me han dicho que me iban ayudar, nadie me ha ayudado, nadie me ayudado”, indicó Capira.

La madre de familia contó que por la mañana le llevó desayuno a su pareja y que los profesionales del centro médico le dijeron que estaba estable. “Yo le entregué el desayuno y la señorita me dijo que estaba estable que estaba bien (…) lo han matado, me han mentido (…) dios mío ayúdame”, dijo la mujer desesperada.

El último domingo, la mujer lloró, suplicó y corrió detrás de la camioneta del presidente Martín Vizcarra para pedirle que ingrese al nosocomio y ve la realidad en que se encontraban los pacientes infectados con el virus, pero el vehículo no se detuvo.

Capira lamentó el hecho y cuestionó el motivo por el que lo dejaron ir al presidente sin que vea la realidad de cientos de pacientes que pasaron la noche en la intemperie y en los autos a falta de camas de hospitalización en el Honorio Delgado y cómo varios enfermeros murieron por falta de atención.

VIDEO RECOMENDADO

Mujer persigue vehículo del presidente Martín Vizcarra y suplica por ayuda

Mujer persigue vehículo del presidente Martín Vizcarra y súplica por ayuda