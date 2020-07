Mujer que persiguió a Martín Vizcarra: “Solo porque venía el presidente, movieron a pacientes”

Celia Capira, la mujer que persiguió entre lágrimas y con desesperación a Martín Vizcarra en Arequipa, dijo que “movieron” a todos los pacientes infectados con el nuevo coronavirus, COVID-19, solo porque venía el presidente de la república.

“La novedad fue que ayer en la tarde nos avisaron que iban a pasar a pacientes para Cerro Juli (hospital temporal entregado este domingo 19 de julio), pero no sabíamos que iba a venir el presidente. Hoy, en la mañana, dijeron que el presidente estaba ahí y que otros pacientes se quedaron sin oxígeno. En la noche pasaron en la intemperie, fatal y no era justo que solamente porque llegaba el presidente, movieron a todos los pacientes”, expresó la señora a Latina.

“Habían más de 40 pacientes en la intemperie, los pasaron para Cerro Juli, algunos nos quedamos sin oxígeno y sin nada. Solo hicieron hoy para que viniera el presidente, para que lleguen las autoridades, movieron toda a la gente que había. No había ni oxígeno, se muere la gente cuando llega”, agregó.

Capira informó que su esposo se encuentra en observación y que ahora su saturación está controlada; sin embargo, la situación era diferente en la tarde del sábado, por lo que decidió, en medio de su desesperación, perseguir a Vizcarra.

“Mi esposo está en emergencia, en observación, lo tienen bien controlado porque su saturación era bien baja y estábamos desesperados porque ayer no había oxígeno. Solamente habían 11 balones y a mi esposo se le acabó a las 04:00 p. m., nos dijeron que iba a llegar a las 10:00 p. m. Era fatal, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, teníamos que buscar balones de las personas que habían fallecido, ver si tenían oxígeno, es un drama total. Lo peor es que no hay personal médico, no hay enfermeras, no hay material de desinfección, no hay nada, es crítico”, indicó.

