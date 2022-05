Martín Vizcarra, expresidente de la República, negó haber sostenido una reunión con una excandidata al Congreso por Somos Perú, en un hotel de Cusco, tras la difusión de unas conversaciones que habría sostenido vía WhatsApp con ella durante un viaje que realizó con permiso judicial.

En una entrevista a RPP, Vizcarra Cornejo negó que haya cometido alguna infracción a las reglas de conducta que el Poder Judicial dictó en su contra, o alguna disposición en la resolución que le autorizó viajar a Cusco a fines de febrero de este año.

“Lo importante, tengo prohibición de comunicarme a través medios de comunicación, personalmente, con coimputados, testigos, peritos y otros involucrados en mi investigación. Además, tengo impedimento de mantener contacto o asistir a entidades públicas y privadas que puedan tener relación con los hechos materia de investigación. ¿Eso he incumplido?”, cuestionó.

El exmandatario señaló que la autorización para viajar a Cusco entre los días 25 y 27 de febrero solo señala que, luego de terminado su recorrido, debe informar su retorno, “nada más”.

“No me reuní en las condiciones que han afirmado. No me he reunido en las condiciones que han dicho, absolutamente falso [Se sugiere una relación sentimental o infidelidad. ¿Ha sido infiel?] No, eso lo descarto completamente”, respondió.

Martín Vizcarra insistió que no sostuvo una reunión en esos términos con Zully Pinchi y descartó que puedan salir audios o videos que lo contradigan.

“No me he reunido. A ver, saquen audios, ingresos a la habitación, que vean. Por eso es burdo lo que dicen pero aquí lo más importante, porque el reportaje no es sobre posible infidelidad, es que Vizcarra incumple reglas de conducta. Quieren intimidar nuevamente al Poder Judicial y la fiscalía para que no pueda hacer viajes de carácter político”, concluyó.

Martín Vizcarra en hotel de Cusco

El programa dominical indicó que Vizcarra solicitó al Poder Judicial permiso para viajar al Cusco y realizar solo actividades de su partido Perú Primero desde el 24 de febrero. Incluso, el exmandatario insistió en que era necesaria su presencia en dicho el evento porque iba a tomar juramento a las nuevas bases de su agrupación política.

Sin embargo, se difundieron chats entre el expresidente que revelan una supuesta reunión secreta en el hotel Monasterio del Cusco con una excandidata al Congreso por Somos Perú, a la que Panorama identificó como Zully Pinchi.

En los diálogos, el expresidente se muestra afectuoso y le señala el número de la habitación en la que se encuentra alojado y le pide que se presente en el hotel como novia de Rudy Ramos, quien, de acuerdo con el permiso judicial, acompañaba a Vizcarra en su calidad de jefe de plan de gobierno del partido Perú Primero.

