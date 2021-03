Martín Vizcarra, expresidente de la República y candidato al Congreso por Somos Perú, afirmó, en su intervención en la audiencia de pedido de prisión preventiva en su contra, que no pedirá asilo político ni tampoco se iba a internar en cualquier centro médico para evadir a la justicia.

“El fiscal Germán Juárez Atoche formula un requerimiento de impedimento de salida del país en mi contra por 18 meses. Decidí allanarme, no apelar, porque, como siempre lo he dicho, no voy a abandonar el país, no voy a pedir asilo político, ni me voy a internar en clínica u hospital para evadir la justicia . Ello lo reitero ante todo el país, estoy aquí para responder y aclarar lo que se solicite sin temores porque sé que no he cometido ilícito alguno”, expresó.

Asimismo, el exmandatario indicó que cuando se refiere a que existe una persecución política en su contra es por todos los procesos que se le sigue en el Congreso, Ministerio Público y hasta los pedidos de tacha en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Tengo, por un lado, todo el récord de tachas y procesos que también ha aludido mi abogado interpuestas en el JNE. Por otro lado, están los múltiples procesos de acusación constitucional que están en marcha desde el Congreso y apuntan a una inhabilitación express en procesos sumarios y politizados. Ahora, a través de un fiscal que pretende usar, de manera abusiva, una medida excepcional como la prisión preventiva”, manifestó.

Martín Vizcarra también afirmó que fue él quien denunció la existencia de un ‘Club de la Construcción’ que se repartían las obras mediante cuestionables procesos.

“Denuncié por primera vez la existencia de ese club que, desde hace varios gobiernos, se repartían los contratos a través de proceso fraudulentos en las que estaban coludidos los exfuncionarios públicos. Todo el país sabe que quien puso fin a ese mecanismo de corrupción, por medio del cual se firmaban contratos que coincidentemente eran de 108 % del costo de los mismos para beneficios del club de la construcción, fui yo”, señaló.

