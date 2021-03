Luego de recibir el documento de notificación de audiencia para evaluar el requerimiento de prisión preventiva en su contra, el expresidente Martín Vizcarra pidió “no utilizar el Ministerio Público para fines políticos”, esto en relación a las elecciones generales a realizarse en abril.

“Por favor, no usen el Ministerio Público con fines políticos . No los desprestigien de esa manera. Justicia sí, pero una justicia justa que es lo que queremos todos los peruanos”, comentó a Canal N.

En tal sentido, remarcó que no existen nuevas pruebas contra él y que se allanó a la solicitud de impedimento de salida del país previamente solicitada por el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche del equipo especial Lava Jato.

“Incluso me allané cuando pidieron el impedimento de salida del país. Dije pero me piden cuando yo entregué mi pasaporte diplomático y biométrico, los dos ya los entregué. Pidieron y dije: me allano. La jueza dio unas reglas de conducta, las he cumplido absolutamente todas. Estoy aquí. Saben de todos mis movimientos”, dijo.

Consideró además que la solicitud fiscal responde a una estrategia que busca afectar directamente a su candidatura al Congreso.

“Ahora la tercera vía de la estrategia, con el Poder Judicial querer afectar mi candidatura. Una candidatura que como ustedes han visto tiene un gran respaldo popular. Así que vamos a seguir en esta candidatura y será mi abogado el que desmenuzará en detalles la improcedencia de este pedido”, sostuvo.

El exjefe de Estado confirmó que participará de la audiencia, la cual se desarrollará de manera virtual el próximo miércoles 17 de marzo desde las 09:30 a. m.

EXCLUSIVO | Martín Vizcarra: No usen el Ministerio Público con fines políticos ►https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/ktbJKTiMq0 — Canal N (@canalN_) March 13, 2021