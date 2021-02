La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, consideró que el expresidente Martín Vizcarra debió abstenerse de participar en los ensayos clínicos de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm contra el COVID-19.

En su intervención final en el Congreso de la República, señaló que será la investigación la que determine en qué momento se produjo la vacunación del exmandatario, en octubre del año pasado.

“Si el señor Martín Vizcarra ha recibido vacuna o placebo, tendría que haber estado en el ensayo clínico. Generalmente no se escoge personas que tengan capacidad de decisión en un ensayo clínico”, expresó.

“Alguien que trabaja en un nivel de decisión como el presidente de la República debe abstenerse de trabajar en un ensayo clínico, eso es claro a nivel internacional. Si es que ha sido vacuna, si ha recibido de alguna otra manera, creo que la investigación tendrá que aclarar cómo es que se ha recibido”, acotó.

Mazzetti también aclaró que “en ningún momento” tuvo conocimiento ni se le consultó sobre la vacunación de Vizcarra Cornejo, mucho menos de su esposa, Maribel Díaz, o de ministros y funcionarios de su gobierno.

“A lo largo del tiempo que he trabajado en su gabinete hemos discutido muchísimos temas, pero no hemos discutido la posibilidad de que él se vacune y mucho menos me ha informado que se había vacunado”, subrayó.

“Igualmente, no he recibido ninguna información respecto a vacunaciones de algunos de sus familiares, cualquiera sea el vínculo que hayan tenido, o personas allegadas, y tampoco tengo información respecto a la vacunación de funcionarios, ministros u otras personas que participen de algún lugar de decisión”, añadió.

Finalmente, la titular del Minsa señaló que no está en la competencia de su portafolio publicar los nombres de los voluntarios a la vacuna de Sinopharm porque “estaríamos violando su confidencialidad”.

Como se recuerda, Martín Vizcarra confirmó este jueves que fue parte de los ensayos clínicos de la vacuna elaborada por el laboratorio chino Sinopharm en octubre del 2020, como parte de los exámenes de la fase 3.

“Finalmente tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Confirmo que fue el 2 de octubre (del 2020)”, señaló en una conferencia de prensa desde Tacna.

El candidato al Parlamento Nacional señaló que no reveló la información porque los 12 mil voluntarios de Sinopharm tienen que mantener la reserva por tratarse de una “fase experimental”.

