El expresidente Martín Vizcarra presentó un pedido de nulidad del acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que dirige Héctor Ventura, para dejar sin efecto el trámite para su ubicación y captura a fin de poder ser interrogado. El mandatario no asistió por quinta vez a brindar su declaración por las presuntas irregularidades en licitaciones durante su gestión en la emergencia nacional por el Covid-19.

“En amparo del derecho de defensa, consagrado en el artículo 139.14 de la Constitución Política del Perú derecho de petición y el Art. 171° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, solicito la nulidad de la decisión adoptada, por afectación al debido proceso”, se indica en el oficio al que accedió Correo.

Asimismo, Vizcarra señala que la decisión de la Comisión de Fiscalización fue sin “sin leer los argumentos que justifican” que lo traigan a la fuerza y que fue a solicitud simple de uno de los miembros.

“Dicha decisión trasgrede el debido procedimiento parlamentario, pues toma como base la supuesta existencia de 5 citaciones, cuando las mismas no revisten valides para imponer la decisión objeto de cuestionamiento, trasgrediendo del debido proceso, derecho de defensa y la proporcionalidad”, alega el expresidente.

También sostuvo que, el pasado 18 de noviembre, envió una carta donde indica expresamente una solicitud de reprogramación para que se realice con fecha posterior al 25 de noviembre, ya que era el día de su retorno del viaje al interior del país, autorizado por resolución judicial”.

“Lo que no se dice, ni se analiza en ningún momento, es el hecho de que en la citación para la sesión del día 18 de noviembre de 2022 a las 9:00 de la mañana, mi persona si se presentó al Congreso, incluso con minutos de antelación. Se me indico que ingrese a una Sala de espera, donde se le informó que la Comisión no puede recibir su declaración programada para las 9:00 de la mañana, pues a la misma hora, la misma comisión había citado a otra persona”, explicó.

En esa línea, Vizcarra señaló que el Congreso no tomó su declaración y debido al cruce de actos procedimentales que la propia comisión propicio se retiró, no sin antes solicitar que le hagan de conocimiento la nueva fecha.

“Pese a que el motivo de mí no declaración se debió a que la Comisión tuvo otro acto en agenda, la comisión trata de responsabilizarme por su actuar propio cruce de actos; cuando mi persona si estuvo presente en el congreso a la hora citada, por lo que, en realidad se advierte que la no realización de mi declaración el día 18 de noviembre de 2022, se debe a una conducta realizada por la propia comisión, en ese sentido, la supuesta no presencia no puede ser atribuida a mi persona, en tal sentido no debió imponerse una conducción por fuerza pública”, sostuvo en el documento.

