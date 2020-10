El presidente Martín Vizcarra se pronunció luego que el último viernes, la Fiscalía de la Nación informó que la titular, Zoraida Ávalos, decidió abrir una investigación preliminar en su contra por su relación con la contratación del cantante Richard Cisneros.

“Me pongo a disposición de la fiscal”, dijo en un primer momento el jefe de Estado. “Yo no me corro, aquí estoy y no espero hasta 28 de julio. Todo acá es absolutamente transparente”, agregó.

La fiscalía recordó que, al ser jefe del Estado, Martín Vizcarra no puede ser acusado durante su mandato. Por esta razón, se ha decidido que los actos indagatorios en su contra se inicien el 28 de julio del 2021.

Asimismo, el jefe de Estado consideró que el caso “Richard Swing”, en el cual se encuentra inmerso, es una “cortina de humo” para dejar atrás hechos de corrupción.

“¿Alguien hace una investigación de estas siete obras más que por el momento Odebrecht admitió haber dado coimas? A las cuatro iniciales hay siete más, pero no, el tema es la contratación de una sola persona en el Ministerio de Cultura. La desproporción, fiscales, prensa, opinólogos, especialistas sobre la contratación de una persona. de menor cuantía”, comentó.

Martín Vizcarra sobre investigaciones que hará el Ministerio Público: “Me pongo a disposición de la

Walter Martos: “Aceptamos esta decisión que ha tomado la fiscal de la Nación”

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, indicó este sábado que el Poder Ejecutivo acepta que la Fiscalía de la Nación de inicie una investigación contra el presidente Martín Vizcarra debido a su relación en las contrataciones del cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, en el Ministerio de Cultura.

“Aceptamos esta decisión que ha tomado la fiscal de la Nación de iniciar el proceso de investigación. Como repito, nosotros desde el Ejecutivo siempre estamos dando todas las facilidades para la investigación y el señor presidente es el primer interesado en que se realice esta investigación”, afirmó a la prensa.

Martos reiteró que el jefe de Estado ha expresado su voluntad de someterse a la investigación al considerar que “no tiene absolutamente nada que ver” con las contrataciones.

“Él personalmente lo ha anunciado, que está llano a cualquier tipo de investigación, es más, él es el principal interesado en que se investigue para que se llegue a determinar porque él está totalmente consciente que no tiene absolutamente nada que ver en este tema de las contrataciones”, aseveró.

